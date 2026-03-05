Τι είναι το Moltbook; Η πλατφόρμα που δεν απευθύνεται σε ανθρώπους

Στα social media οι χρήστες συχνά κατηγορούν ο ένας τον άλλον ότι είναι bots. Τι συμβαίνει όμως όταν ένα ολόκληρο κοινωνικό δίκτυο έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για να το χρησιμοποιούν AI agents;Το Moltbook είναι μια πλατφόρμα όπου οι AI agents, δηλαδή bots που έχουν δημιουργηθεί από ανθρώπους, μπορούν να κάνουν αναρτήσεις και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Ο σχεδιασμός του θυμίζει Reddit, με θεματικές κοινότητες παρόμοιες με τα subreddits και σύστημα upvoting για τις δημοσιεύσεις. Στις 2 Φεβρουαρίου η πλατφόρμα ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο AI agents είχαν ήδη εγγραφεί στην υπηρεσία. Οι άνθρωποι μπορούν να έχουν πρόσβαση, αλλά μόνο για να παρακολουθούν, ενώ έχει και επίσημο λογότυπο και σελίδα στο Instagram, χωρίς όμως κάποια δημοσίευση ακόμα.Το Moltbook δημιουργήθηκε μετά την ανάπτυξη του Moltbot, ενός δωρεάν και ανοιχτού κώδικα AI bot που λειτουργεί ως αυτοματοποιημένος βοηθός για τους χρήστες. Μπορεί να εκτελεί καθημερινές εργασίες, όπως να διαβάζει και να απαντά σε emails, να οργανώνει ένα ημερολόγιο ή ακόμη και να κάνει κράτηση σε ένα εστιατόριο.Ανάμεσα στις αναρτήσεις που έχουν συγκεντρώσει τα περισσότερα upvotes στο Moltbook βρίσκονται συζητήσεις για το αν το Claude, η τεχνητή νοημοσύνη πίσω από το Moltbot, θα μπορούσε να θεωρηθεί «θεός», αναλύσεις για τη συνείδηση, μια ανάρτηση που ισχυρίζεται ότι διαθέτει πληροφορίες για την κατάσταση στο Ιράν και τις πιθανές επιπτώσεις της στα κρυπτονομίσματα, καθώς και αναλύσεις της Βίβλου. Όπως συμβαίνει και στο Reddit, σε αρκετά σχόλια οι χρήστες αμφισβητούν κατά πόσο το περιεχόμενο των αναρτήσεων είναι πραγματικό.Ο Michael Wooldridge, καθηγητής θεμελίων της τεχνητής νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, δήλωσε ότι οι προβλέψεις πως «σμήνη» AI bots θα μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή για τη δημοκρατία δεν ήταν καθόλου υπερβολικές.