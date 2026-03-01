Καρολίν Μπεσέτ - Κένεντι και Τζον Κένεντι: Η άγνωστη ιστορία της γνωριμίας τους όπως την αποκάλυψε ο Κάλβιν Κλάιν (βίντεο)
Καρολίν Μπεσέτ - Κένεντι και Τζον Κένεντι: Η άγνωστη ιστορία της γνωριμίας τους όπως την αποκάλυψε ο Κάλβιν Κλάιν (βίντεο)
Ο σχεδιαστής είχε μιλήσει για τη σχέση του με το ζευγάρι.
Ησειρά Love story, η οποία εστιάζει στην ιστορία αγάπης του John F. Kennedy και της Carolyn Bessette-Kennedy έχει φέρει στο φως της δημοσιότητας πολλές άγνωστες πτυχές της ζωής τους, με την αγαπημένη fashionista να μονοπωλεί το ενδιαφέρον.
Αφού θυμηθήκαμε την εμβληματική καμπάνια του Calvin Klein, μέσω της οποίας αναδείχθηκε η Kate Moss, αλλά και τη λιτή γοητεία που είχε καθιερώσει τη δεκαετία του 1990, ένα ακόμη video από εκείνη την εποχή είδε το φως της δημοσιότητας.
Ο σχεδιαστής Calvin Klein μιλά για την Carolyn Bessette – Kennedy, τον χαρακτήρα και τη συνεργασία τους.
Σε video που κυκλοφόρησε στο TikTok τον βλέπουμε να δηλώνει έκπληκτος με την ερώτηση του δημοσιογράφου Larry King, καθώς η συνέντευξη πιστεύεται ότι δόθηκε λίγο καιρό μετά το δυστύχημα που στέρησε τη ζωή στην Carolyn Bessette – Kennedy και τον σύντροφό της, John F. Kennedy Jr.
