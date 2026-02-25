John F. Kennedy Jr. - Carolyn Bessette-Kennedy: Τι απέγινε ο σκύλος τους μετά τον θάνατό τους;

Ενώ η ιστορία της οικογένειας Kennedy έρχεται ξανά στην επικαιρότητα, με αφορμή την πρεμιέρα της νέας σειράς του FX με τίτλο «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette», μέρος της ανθολογίας του Ryan Murphy και εμπνευσμένη από το βιβλίο «Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy» της Elizabeth Beller, η πλατφόρμα at_least_its_something στο TikTok, που παρουσιάζει «ιστορίες που δεν έχουν ειπωθεί ποτέ» σύμφωνα με την περιγραφή της, θέτει το ερώτημα: τι απέγινε ο σκύλος του John F. Kennedy Jr., του γιου των John F. Kennedy και Jackie Kennedy, μετά τον θάνατό του σε ηλικία μόλις 39 ετών, σε αεροπορικό δυστύχημα;