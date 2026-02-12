Μια Νεοϋορκέζα «μπορεί να είναι όσο τέλεια ή όσο ατελής θέλει» σύμφωνα με τον οίκο Proenza Schouler
H Rachel Scott παρουσίασε την πιο αναμενόμενη συλλογή της Εβδομάδας Μόδας στη Νέα Υόρκη.
Μια νέα εποχή ξεκινά για τον οίκο Proenza Schouler, το brand που εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες διαμορφώνει την εικόνα της cool Νεοϋορκέζας. Σε αυτό το νέο κεφάλαιο, όμως, εκείνη που χαράσσει τη γραμμή είναι μια γυναίκα.
