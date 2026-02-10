Ένας διαφορετικός Άγιος Βαλεντίνος στο κέντρο της Αθήνας
Το THE DOLLI® προτείνει μια εμπειρία που βασίζεται στο ένστικτο, την απλότητα και τις σωστές λεπτομέρειες.
Ο Άγιος Βαλεντίνος είναι ίσως η μόνη γιορτή που έχει καταφέρει να γίνει ταυτόχρονα υπερπροβεβλημένη και προβλέψιμη. Συνήθως ξέρουμε τι θα δούμε, τι θα μας προτείνουν, ποια είναι η «σωστή» έξοδος για τη συγκεκριμένη ημέρα. Πολλές φορές νιώθουμε ότι αυτή την ημέρα, ο έρωτας, έρχεται με την υποχρέωση να τον γιορτάσουμε με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Ίσως γι’ αυτό, τα τελευταία χρόνια, αναζητούμε όλο και περισσότερο εμπειρίες που δεν είναι συνηθισμένες και που αφήνουν χώρο να συμβεί κάτι χωρίς να το απαιτούν.
