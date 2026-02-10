Η αρωματική πούδρα είναι το διαχρονικό μυστικό για φρεσκάδα που διαρκεί όλη μέρα

Εάν το μπουντουάρ της γιαγιάς σας είχε ένα μικρό βαζάκι με ροζ πούδρα και ένα oversized puff δίπλα του, πιθανότατα γνωρίζετε ήδη τι αφορά η πιο νοσταλγική επιστροφή στον κόσμο της ομορφιάς σήμερα: την αρωματική πούδρα, ή όπως αναφέρεται στις τάσεις του εξωτερικού, dusting powder. Κάποτε θεωρούνταν ένδειξη old-school πολυτέλειας, ενώ σήμερα η αρωματική πούδρα σώματος επέστρεψε – και το Tik-Tok έχει πάθει εμμονή.