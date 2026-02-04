Irina Shayk: Οι νέες αποκαλυπτικές λήψεις που μοιράστηκε στο Instagram από επαγγελματική φωτογράφιση
Irina Shayk: Οι νέες αποκαλυπτικές λήψεις που μοιράστηκε στο Instagram από επαγγελματική φωτογράφιση
«Μπαίνοντας στο 2026 κάπως έτσι...»
ΗIrina Shayk, το γνωστό και πολύ επιτυχημένο μοντέλο, προκάλεσε για ακόμα μία φορά έντονες εντυπώσεις με μια σειρά φωτογραφιών που μοιράστηκε πρόσφατα στο Instagram, οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν αρκετά αποκαλυπτικές. Συνοδεύονταν μάλιστα από το caption: «Riding into 2026 like … ».
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα