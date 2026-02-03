Γιατί η Gen Z έχει εμμονή με τα λούτρινα παιχνίδια

Αν αναρωτιέστε τι δώρο να κάνετε σε ένα μέλος της Gen Z, η απάντηση μπορεί να είναι πιο εύκολη απ’ όσο νομίζετε: ένα λούτρινο παιχνίδι.Το 2025 επιβεβαίωσε ότι τα παιχνίδια δεν είναι πια αποκλειστικά για παιδιά. Όλο και περισσότεροι νέοι ενήλικες γεμίζουν τα σπίτια τους με plush toys, δημιουργώντας εντυπωσιακές συλλογές που πρωταγωνιστούν στα social media. Ειδικοί μιλούν για μια βαθύτερη ανάγκη για παρηγοριά, κοινότητα και επιστροφή στην αθωότητα της παιδικής ηλικίας.Στο επίκεντρο της τάσης βρίσκονται τα Labubu, τα συλλεκτικά παιχνίδια της κινεζικής Pop Mart, αλλά και τα εξαιρετικά δημοφιλή Jellycat – ή αλλιώς «Jellies» – της βρετανικής εταιρείας Jellycat. Πολύχρωμα ζωάκια, κούκλες με υπερμεγέθη μάτια και μαλακές υφές εμφανίζονται στοιχισμένα σε ράφια, τοίχους ή να ξεχειλίζουν από βιβλιοθήκες, σε αμέτρητα βίντεο στο TikTok.Η πλατφόρμα, που λειτουργεί ως βαρόμετρο για τις τάσεις της Gen Z, φιλοξενεί εκατομμύρια αναρτήσεις: από tutorials για τη δημιουργία ενός «Labubu wall», μέχρι οδηγούς για το πώς ξεχωρίζεις τα αυθεντικά κομμάτια και εντυπωσιακές συλλογές Jellycat αφιερωμένες αποκλειστικά στη διακόσμηση.«Είναι η καλύτερη χρονιά που έχουμε δει ποτέ σε αγορές παιχνιδιών από ενήλικες», εξηγεί η Melissa Symonds, διευθύντρια παιχνιδιών για το Ηνωμένο Βασίλειο στην εταιρεία καταναλωτικών ερευνών Circana. «Ενώ οι ενήλικες πάντα αγόραζαν παιχνίδια, η πραγματική ώθηση προέρχεται από τη Gen Z».