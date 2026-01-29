Σήλια Κριθαριώτη: Η νέα συλλογή της παρουσιάστηκε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού και είχε αέρα «Old Hollywood» - Εικόνες
Απαλό, αισθησιακό και αέρινο στυλ - Δείτε video και φωτογραφίες.
Ξεκίνησε πριν από λίγο το show της Celia Kritharioti στο Παρίσι. Η Ελληνίδα σχεδιάστρια παρουσιάζει για μια ακόμη φορά τη συλλογή της για τη σεζόν Άνοιξη – Καλοκαίρι 2026 στην γαλλική πρωτεύουσα και εντυπωσιάζει.
Αέρινες δημιουργίες, εντάσεις στα υφάσματα και συνδυασμοί που εντυπωσιάζουν συνθέτουν τις δημιουργίες της, τις οποίες θαύμασαν από την πρώτη σειρά προσωπικότητες τη μόδας και της τέχνης, όπως η Carla Bruni.
