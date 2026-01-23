Γιατί τέτοιος χαμός με το 2016;
MARIE CLAIRE

Γιατί τέτοιος χαμός με το 2016;

Η Ελιάνα Χρυσικοπούλου αναλύει την ψυχολογία της νοσταλγίας και των ροζ αναμνήσεων

Γιατί τέτοιος χαμός με το 2016;
Εσύ πόσταρες τι έκανες μια δεκαετία πριν ή απλά κατανάλωσες τα 2016 των άλλων; Γιατί το 2016 έχει μετατραπεί σε χρονιά – φετίχ στα social media; Ακόμα δεν μπήκε το 2026 και όλοι μοιάζει να προτιμούν να στρέψουν το βλέμμα τους στο παρελθόν, παρά στο μέλλον.

 
Η Ελιάνα Χρυσικοπούλου, στο νέο επεισόδιο podcast «Έχουμε και λέμε», αναλύει την ψυχολογία της νοσταλγίας και των ροζ αναμνήσεων, ψάχνει απάντηση στο ερώτημα «γιατί το 2016 συγκεκριμένα;» και εξηγεί τι σημαίνει αυτό το trend για εμάς σήμερα.

