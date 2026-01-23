Γιατί τέτοιος χαμός με το 2016;

Εσύ πόσταρες τι έκανες μια δεκαετία πριν ή απλά κατανάλωσες τα 2016 των άλλων; Γιατί το 2016 έχει μετατραπεί σε χρονιά – φετίχ στα social media; Ακόμα δεν μπήκε το 2026 και όλοι μοιάζει να προτιμούν να στρέψουν το βλέμμα τους στο παρελθόν, παρά στο μέλλον.Η Ελιάνα Χρυσικοπούλου, στο νέο επεισόδιο podcast «Έχουμε και λέμε», αναλύει την ψυχολογία της νοσταλγίας και των ροζ αναμνήσεων, ψάχνει απάντηση στο ερώτημα «γιατί το 2016 συγκεκριμένα;» και εξηγεί τι σημαίνει αυτό το trend για εμάς σήμερα.