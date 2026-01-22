Ελλάδα: Στην κορυφή της Ευρώπης, στο ποσοστό των νέων που θεωρούν τον εαυτό τους υγιή
Ελλάδα: Στην κορυφή της Ευρώπης, στο ποσοστό των νέων που θεωρούν τον εαυτό τους υγιή
Μαζί με την Κύπρο και με διαφορά από τις υπόλοιπες χώρες
Συνήθως βλέπουμε τη χώρα μας να σημειώνει αρνητικά ρεκόρ, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτή τη φορά όμως έκανε μια ευχάριστη έκπληξη: Είναι μαζί με την Κύπρο οι μοναδικές χώρες όπου πάνω από το 80% των νέων ανθρώπων θεωρεί τον εαυτό του υγιή – στην Ελλάδα αυτό το ποσοστό ξεπερνά το 90% και είναι ελαφρώς υψηλότερο στους άντρες. Τα στοιχεία προέρχονται από τη Eurostat και τη μελέτη του 2025 «Self-perceived health by sex, age and income quintile». Να σημειωθεί εδώ ότι πρόκειται για μια υποκειμενική αίσθηση και όχι για την αντικειμενική κατάσταση της υγείας των νέων.
