Τέλος εποχής για τον οίκο μόδας Bottega Veneta - Η μεγάλη αλλαγή έξι χρόνια μετά

Οόμιλος Kering ανακοίνωσε ότι ο Bartolomeo «Leo» Rongone, διευθύνων σύμβουλος της Bottega Veneta, θα αποχωρήσει από τον οίκο στις 31 Μαρτίου 2026, προκειμένου να αναλάβει νέες επαγγελματικές προκλήσεις. Όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί θα αναλάβει καθήκοντα CEO στη Moncler από την 1η Απριλίου 2026.Σε επίσημη δήλωσή του, ο CEO της Kering, Luca de Meo, ανέφερε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Leo Rongone για την ηγεσία του και τη σημαντική συμβολή του στη Bottega Veneta τα τελευταία έξι χρόνια. Κατά τη θητεία του, πέτυχε σημαντικά ορόσημα μαζί με την ομάδα του και στήριξε τη συνεχή ανάπτυξη του οίκου. Του εύχομαι κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά του βήματα».Η Kering επιβεβαίωσε ότι η διαδικασία επιλογής του επόμενου CEO της Bottega Veneta βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι η σχετική ανακοίνωση θα γίνει στο προσεχές διάστημα. Παράλληλα, ο όμιλος υπογράμμισε ότι η διοικητική ομάδα της Bottega Veneta παραμένει πλήρως δεσμευμένη, σε συνεργασία με την Kering, στη διατήρηση της θετικής δυναμικής του οίκου.