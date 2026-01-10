Έχει πραγματικά σημασία να είσαι «περιποιημένη» στη δουλειά;

Πόσο σημαντικό είναι να είσαι ντυμένη πιο “office” και γενικά να περιποιείσαι όταν εργάζεσαι σε γραφείο;



Το δίλημμα: «Πόσο σημαντικό είναι να είσαι ντυμένη πιο “office” και γενικά να περιποιείσαι όταν εργάζεσαι σε γραφείο; Εγώ νιώθω πιο άνετα χωρίς μακιγιάζ, αλλά μήπως έτσι βλάπτω τις επαγγελματικές μου προοπτικές;» Η απάντηση έρχεται στο Girlboss από την Bria Johnson, personal stylist και ιδρύτρια/CEO της I.C.O.N.I.C With Style™. Για να είμαστε ειλικρινείς: ναι, το να είσαι περιποιημένη έχει σημασία, αλλά πιθανότατα όχι με τον τρόπο που νομίζεις.

