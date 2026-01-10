Έχει πραγματικά σημασία να είσαι «περιποιημένη» στη δουλειά;
MARIE CLAIRE

Έχει πραγματικά σημασία να είσαι «περιποιημένη» στη δουλειά;

Πόσο σημαντικό είναι να είσαι ντυμένη πιο “office” και γενικά να περιποιείσαι όταν εργάζεσαι σε γραφείο;

Έχει πραγματικά σημασία να είσαι «περιποιημένη» στη δουλειά;
Το δίλημμα: «Πόσο σημαντικό είναι να είσαι ντυμένη πιο “office” και γενικά να περιποιείσαι όταν εργάζεσαι σε γραφείο; Εγώ νιώθω πιο άνετα χωρίς μακιγιάζ, αλλά μήπως έτσι βλάπτω τις επαγγελματικές μου προοπτικές;» Η απάντηση έρχεται στο Girlboss από την Bria Johnson, personal stylist και ιδρύτρια/CEO της I.C.O.N.I.C With Style™. Για να είμαστε ειλικρινείς: ναι, το να είσαι περιποιημένη έχει σημασία, αλλά πιθανότατα όχι με τον τρόπο που νομίζεις.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης