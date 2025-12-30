Τζορτζ και Αμάλ Κλούνεϊ: Επίσημα Γάλλοι πολίτες - Η νέα ζωή τους στην εξοχή
Τζορτζ και Αμάλ Κλούνεϊ: Επίσημα Γάλλοι πολίτες - Η νέα ζωή τους στην εξοχή

«Δεν θέλαμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας μέσα στην κουλτούρα του Χόλιγουντ» έχει πει ο 64χρονος ηθοποιός.

Τζορτζ και Αμάλ Κλούνεϊ: Επίσημα Γάλλοι πολίτες - Η νέα ζωή τους στην εξοχή
Με μια αλλαγή στη ζωή τους ετοιμάζονται να υποδεχτούν τον νέο χρόνο οι George και Amal Clooney: με τη νέα τους, γαλλική υπηκοότητα, σύμφωνα με επίσημο έγγραφο στο οποίο εξασφάλισε πρόσβαση το People. Άλλωστε το ζευγάρι και τα 9χρονα δίδυμα παιδιά τους ζουν πλέον στη Γαλλία.

