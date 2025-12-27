Τζένιφερ Άνιστον: Μέσα στην ονειρεμένη κατοικία της - Το στοιχείο-προάγγελος της σχέσης της με τον Τζιμ Κέρτις

Όταν το περιοδικό αρχιτεκτονικής και διακόσμησης Architectural Digest μπήκε στο σπίτι της Jennifer Aniston, μας ξενάγησε μέσα από μια σειρά από εικόνες στους ονειρεμένους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του. Τις φωτογραφίες κοινοποιεί τώρα η πλατφόρμα με πολυτελείς κατοικίες Luxury Listings.