Ρομπ και Μισέλ Ράινερ: Η πρώτη ανακοίνωση των παιδιών τους μετά τη δολοφονία τους - «Δεν ήταν απλά οι γονείς μας»
MARIE CLAIRE

Ρομπ και Μισέλ Ράινερ: Η πρώτη ανακοίνωση των παιδιών τους μετά τη δολοφονία τους - «Δεν ήταν απλά οι γονείς μας»

Ο μεσαίος γιος τους, Νικ, έχει συλληφθεί και κατηγορείται για διπλή ανθρωποκτονία

Ρομπ και Μισέλ Ράινερ: Η πρώτη ανακοίνωση των παιδιών τους μετά τη δολοφονία τους - «Δεν ήταν απλά οι γονείς μας»
Μερικές μέρες μετά τον θάνατο του σπουδαίου σκηνοθέτη Rob Reiner και της συζύγου του, Michele, και τη σύλληψη του μεσαίου γιου τους, Nick, ο οποίος τώρα κατηγορείται για διπλή ανθρωποκτονία, τα δύο άλλα παιδιά τους, Romy και Jake Reiner, μοιράστηκαν με το περιοδικό People μια κοινή ανακοίνωση.

