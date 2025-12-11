Η Μπλέικ Λάιβλι συμπλήρωσε το κόκκινο φόρεμά της με ένα σμαραγδένιο κολιέ
Το look ολοκληρώθηκε με γόβες στολισμένες με κρύσταλλα.

Η Blake Lively έδωσε το παρών για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο holiday party της Blake Brown Beauty με τη Stoney Clover Lane. Το feather σύνολο της Tamara Ralph που φορούσε την προηγούμενη ημέρα παρέδωσε τη σκυτάλη της γιορτινής διάθεσης σε ένα μικρό κόκκινο φόρεμα.

