Η Μπλέικ Λάιβλι συμπλήρωσε το κόκκινο φόρεμά της με ένα σμαραγδένιο κολιέ
Η Μπλέικ Λάιβλι συμπλήρωσε το κόκκινο φόρεμά της με ένα σμαραγδένιο κολιέ
Το look ολοκληρώθηκε με γόβες στολισμένες με κρύσταλλα.
Το look ολοκληρώθηκε με γόβες στολισμένες με κρύσταλλα.
Η Blake Lively έδωσε το παρών για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο holiday party της Blake Brown Beauty με τη Stoney Clover Lane. Το feather σύνολο της Tamara Ralph που φορούσε την προηγούμενη ημέρα παρέδωσε τη σκυτάλη της γιορτινής διάθεσης σε ένα μικρό κόκκινο φόρεμα.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα