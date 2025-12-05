Generation Gucci: Δείτε όλα τα look της συλλογής Pre-Fall 2026
MARIE CLAIRE

Generation Gucci: Δείτε όλα τα look της συλλογής Pre-Fall 2026

Συνδυάζοντας αρχειακό υλικό, πειραματισμό στις ύλες και ιστορικούς κώδικες, ο Demna διαμορφώνει μια αισθητική αφήγηση που προετοιμάζει το έδαφος για το ντεφιλέ του Φεβρουαρίου.

Generation Gucci: Δείτε όλα τα look της συλλογής Pre-Fall 2026
Παρουσιασμένη ως lookbook για ένα show που ακόμη δεν έχει πραγματοποιηθεί, η Generation Gucci σηματοδοτεί μια ακόμη μετατόπιση στο αφήγημα του οίκου, αυτή τη φορά μέσα από τη ματιά του Demna. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής, που περιμένει το επίσημο ντεμπούτο του στην πασαρέλα τον Φεβρουάριο, στήνει μια ιστορία μετάβασης που φαίνεται να ενώνει εποχές, μνήμες και αρχέτυπα τoυ οίκου σε ένα είδος “ζωντανού αρχείου”.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης