Generation Gucci: Δείτε όλα τα look της συλλογής Pre-Fall 2026
Συνδυάζοντας αρχειακό υλικό, πειραματισμό στις ύλες και ιστορικούς κώδικες, ο Demna διαμορφώνει μια αισθητική αφήγηση που προετοιμάζει το έδαφος για το ντεφιλέ του Φεβρουαρίου.
Συνδυάζοντας αρχειακό υλικό, πειραματισμό στις ύλες και ιστορικούς κώδικες, ο Demna διαμορφώνει μια αισθητική αφήγηση που προετοιμάζει το έδαφος για το ντεφιλέ του Φεβρουαρίου.
Παρουσιασμένη ως lookbook για ένα show που ακόμη δεν έχει πραγματοποιηθεί, η Generation Gucci σηματοδοτεί μια ακόμη μετατόπιση στο αφήγημα του οίκου, αυτή τη φορά μέσα από τη ματιά του Demna. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής, που περιμένει το επίσημο ντεμπούτο του στην πασαρέλα τον Φεβρουάριο, στήνει μια ιστορία μετάβασης που φαίνεται να ενώνει εποχές, μνήμες και αρχέτυπα τoυ οίκου σε ένα είδος “ζωντανού αρχείου”.
