Μάγια Χοκ: Αποκαλύπτει πώς ήταν η καθημερινή ζωή με τους γονείς της, Ίθαν Χοκ και Ούμα Θέρμαν
Μάγια Χοκ: Αποκαλύπτει πώς ήταν η καθημερινή ζωή με τους γονείς της, Ίθαν Χοκ και Ούμα Θέρμαν
Με δύο τόσο διάσημους αλλά και φυσιολογικούς ταυτόχρονα ανθρώπους
Η Maya Hawke σε μια συζήτησή της με την ηθοποιό Amy Poehler μοιράστηκε την ευγνωμοσύνη της που έχει ως γονείς τους Uma Thurman και Ethan Hawke, δύο τόσο διάσημους αλλά και φυσιολογικούς ταυτόχρονα ανθρώπους. Παρόλο που δεν είναι πλέον ζευγάρι, η Maya, που ακολουθεί τη διαδρομή τους στην υποκριτική (είναι κυρίως γνωστή από τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στο «Stranger Things») έχει τις καλύτερες αναμνήσεις από την παιδική ηλικία της.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα