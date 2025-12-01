Μάγια Χοκ: Αποκαλύπτει πώς ήταν η καθημερινή ζωή με τους γονείς της, Ίθαν Χοκ και Ούμα Θέρμαν

Η Maya Hawke σε μια συζήτησή της με την ηθοποιό Amy Poehler μοιράστηκε την ευγνωμοσύνη της που έχει ως γονείς τους Uma Thurman και Ethan Hawke, δύο τόσο διάσημους αλλά και φυσιολογικούς ταυτόχρονα ανθρώπους. Παρόλο που δεν είναι πλέον ζευγάρι, η Maya, που ακολουθεί τη διαδρομή τους στην υποκριτική (είναι κυρίως γνωστή από τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στο «Stranger Things») έχει τις καλύτερες αναμνήσεις από την παιδική ηλικία της.