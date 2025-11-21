Νέο ρεκόρ για τη Frida Kahlo: Πίνακας της πουλήθηκε για 54,7 εκατ. δολάρια
Νέο ρεκόρ για τη Frida Kahlo: Πίνακας της πουλήθηκε για 54,7 εκατ. δολάρια

Το αυτοπορτρέτο του 1940, El sueño (La cama), που απεικονίζει τη ζωγράφο να κοιμάται κάτω από έναν σκελετό, πωλήθηκε στη Νέα Υόρκη για 54,7 εκατ. δολάρια, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ για έργο γυναίκας καλλιτέχνιδας.

Ένα αυτοπορτρέτο του 1940 της διάσημης Μεξικανής καλλιτέχνιδας Frida Kahlo πωλήθηκε στη Νέα Υόρκη για 54,7 εκατομμύρια δολάρια, κατακτώντας έτσι τη μεγαλύτερη τιμή που έχει δοθεί ποτέ σε έργο γυναίκας καλλιτέχνιδας σε δημοπρασία.

 
Το El sueño (La cama) ή The Dream (The Bed), ένας πίνακας που απεικονίζει την ίδια τη ζωγράφο να κοιμάται, ενώ πάνω από το κρεβάτι της δεσπόζει ένας σκελετός τυλιγμένος με δυναμίτες, πουλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 20 Νοεμβρίου, σε δημοπρασία σουρεαλιστικής τέχνης του Sotheby’s, έπειτα από μόλις τέσσερα λεπτά έντονου πλειστηριασμού.

