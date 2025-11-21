Μις Υφήλιος η διαγωνιζόμενη που είχε αντιδράσει σε διοργανωτή που την είχε αποκαλέσει «ανόητη»
Μις Υφήλιος η διαγωνιζόμενη που είχε αντιδράσει σε διοργανωτή που την είχε αποκαλέσει «ανόητη»

Μήπως ο διαγωνισμός ομορφιάς ανανεώνεται και εξελίσσεται, στο πνεύμα της εποχής, σε μια εκδήλωση που τιμά τη γυναικεία δύναμη και αυτοπεποίθηση;

Ήταν πριν από μερικές εβδομάδες που είχε κάνει τον γύρο του κόσμου ένα βίντεο στο οποίο ο διευθυντής του Μις Υφήλιος Ταϊλάνδης Nawat Itsaragrisil φαινόταν να μιλάει υποτιμητικά στη Μις Μεξικό, Fatima Bosch, μπροστά σε δεκάδες ακόμα γυναίκες, επειδή δεν δημοσίευσε διαφημιστικό περιεχόμενο στα social media.

