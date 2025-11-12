Κέλι Κλάρκσον: Γιατί πρότεινε σε πρώην διευθυντή της να κάνει «πλαστική πέους»
MARIE CLAIRE

Κέλι Κλάρκσον: Γιατί πρότεινε σε πρώην διευθυντή της να κάνει «πλαστική πέους»

Σε ένα επεισόδιο με το οποίο ήρθε αντιμέτωπη

Κέλι Κλάρκσον: Γιατί πρότεινε σε πρώην διευθυντή της να κάνει «πλαστική πέους»
Η Kelly Clarkson σε μια πρόσφατη εμφάνισή της στο Λας Βέγκας προχώρησε στην αποκάλυψη ενός επεισοδίου σεξισμού που μπορεί να αναγνωρίσουν και άλλες γυναίκες. «Κάποτε είχα έναν διευθυντή που μου ζήτησε να κάνω πλαστική στήθους» είπε η τραγουδοποιός, τραγουδίστρια και παρουσιάστρια. «Εγώ απάντησα, γιατί δεν κάνεις εσύ πλαστική πέους; Είμαι μια χαρά με το στήθος μου!».

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης