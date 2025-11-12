Κέλι Κλάρκσον: Γιατί πρότεινε σε πρώην διευθυντή της να κάνει «πλαστική πέους»
Σε ένα επεισόδιο με το οποίο ήρθε αντιμέτωπη
Η Kelly Clarkson σε μια πρόσφατη εμφάνισή της στο Λας Βέγκας προχώρησε στην αποκάλυψη ενός επεισοδίου σεξισμού που μπορεί να αναγνωρίσουν και άλλες γυναίκες. «Κάποτε είχα έναν διευθυντή που μου ζήτησε να κάνω πλαστική στήθους» είπε η τραγουδοποιός, τραγουδίστρια και παρουσιάστρια. «Εγώ απάντησα, γιατί δεν κάνεις εσύ πλαστική πέους; Είμαι μια χαρά με το στήθος μου!».
