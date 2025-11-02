Η Keira Knightley αποκάλυψε το τρικ που τη βοηθά με τη δυσλεξία όταν αποστηθίζει ατάκες

Η τεχνική αυτή κάνει τη διαδικασία απομνημόνευσης πιο εύκολη και διασκεδαστική.



Η Keira Knightley έδωσε μια σπάνια ματιά στο πώς διαχειρίζεται την καριέρα της ως ηθοποιός ενώ έχει δυσλεξία. Σε πρόσφατη εμφάνισή της στο The Graham Norton Show αποκάλυψε ότι όλα τα σχέδια στο νέο της παιδικό βιβλίο I Love You Just the Same τα έχει κάνει η ίδια.





Η ηθοποιός εξήγησε ότι συχνά ασχολείται με το σχέδιο ενώ ακούει ηχογραφήσεις των κειμένων της, καθώς αυτή η διαδικασία τη βοηθά να απομνημονεύει τις ατάκες. Όπως είπε, ζωγραφίζει συνέχεια και επειδή η δυσλεξία της δυσκολεύει την απομνημόνευση, οι λεπτομερείς εικόνες είναι απαραίτητες για να θυμάται τα λόγια της.

