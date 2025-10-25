​Τα πιο ισχυρά ζώδια κατά τη διάρκεια της εποχής του Σκορπιού 2025
​Τα πιο ισχυρά ζώδια κατά τη διάρκεια της εποχής του Σκορπιού 2025

Αφήστε τη μαγεία σας να λάμψει.

Καθώς ο Ήλιος περνά στο ζώδιο του Σκορπιού, η ενέργεια αλλάζει αισθητά. Η ατμόσφαιρα αποκτά μεγαλύτερο βάθος και μαγνητισμό, οι ημέρες μικραίνουν και η διάθεση γίνεται πιο εσωστρεφής. Η περίοδος αυτή, που διαρκεί από τις 22 Οκτωβρίου έως τις 21 Νοεμβρίου 2025, συνδέεται παραδοσιακά με την ένταση, τη μεταμόρφωση και την εσωτερική δύναμη. Το βλέμμα στρέφεται όχι μόνο σε ό,τι φαίνεται, αλλά κυρίως σε ό,τι βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια. Κρυμμένες αλήθειες μπορεί να αποκαλυφθούν και παλιές καταστάσεις να κλείσουν, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες αρχές.

 
Ο Σκορπιός, ως σταθερό ζώδιο του νερού, φέρνει ενέργεια που είναι βαθιά, επίμονη και ανεξάντλητη. Πρόκειται για μια εποχή όπου ενισχύεται η διάθεση για εσωτερική εξερεύνηση και προσωπική εξέλιξη. Αν και όλα τα ζώδια επηρεάζονται από την εποχή του Σκορπιού, τα σταθερά ζώδια αναμένεται να βιώσουν αυτήν την περίοδο πιο έντονα.

