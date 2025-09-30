Τζούλια Ρόμπερτς: Με υπερμεγέθες κοστούμι στην πρεμιέρα της ταινίας της

Το New York Film Festival άνοιξε αυλαία, στις 26 Σεπτεμβρίου, με την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της ταινίας, After the Hunt, το νέο ψυχολογικό θρίλερ του Ιταλού σκηνοθέτη Luca Guadagnino. Πρωταγωνίστρια η Julia Roberts, στον ρόλο μιας καθηγήτριας πανεπιστημίου που αναγκάζεται να αντιμετωπίσει το παρελθόν της όταν μια φοιτήτριά της (Ayo Edebiri) κατηγορεί έναν συνάδελφό της (Andrew Garfield) για σεξουαλική επίθεση.Η Julia Roberts βρέθηκε στο κόκκινο χαλί δίπλα στη συμπρωταγωνίστριά της Ayo Edebiri, επιλέγοντας ένα κοστούμι αντί για φόρεμα. Αυτή τη φορά, στράφηκε στον Andreas Kronthaler για τον οίκο Vivienne Westwood, με μια δημιουργία από τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025 που συνδύαζε δυναμισμό, παιχνιδιάρικη διάθεση και στυλιστική αυστηρότητα.Το κοστούμι, σε μπλε-γκρι απόχρωση, περιελάμβανε σακάκι με έντονες στρογγυλεμένες τσέπες και υπερμεγέθη πέτα, ενώ το παντελόνι έφτανε μέχρι το πάτωμα, δημιουργώντας σχεδόν την ψευδαίσθηση φορέματος. Το σύνολο κοσμούσε ένα all-over μοτίβο σε ροζ αποχρώσεις.