Έμα Χέμινγκ Γουίλις: «Το πρώτο πράγμα που επηρεάζεται στη μετωποκροταφική άνοια δεν είναι η μνήμη»
MARIE CLAIRE

Έμα Χέμινγκ Γουίλις: «Το πρώτο πράγμα που επηρεάζεται στη μετωποκροταφική άνοια δεν είναι η μνήμη»

«Αυτό είναι που τη διαφοροποιεί από το Αλτσχάιμερ»

Έμα Χέμινγκ Γουίλις: «Το πρώτο πράγμα που επηρεάζεται στη μετωποκροταφική άνοια δεν είναι η μνήμη»
Η Emma Heming Willis, που μετά τη διάγνωση του συζύγου της, Bruce, με μετωποκροταφική άνοια έχει βρεθεί στον πρώτο αγώνα για την ενημέρωση και την αντιμετώπιση της νόσου που μέχρι στιγμής δεν έχει θεραπεία μοιράζεται στα social media μια σειρά από βιντεάκια χρήσιμα για όσες οικογένειες επίσης έχουν κάποιον ασθενή ή παρατηρούν ανεξήγητες, μέχρι στιγμής, αλλαγές σε αγαπημένα πρόσωπα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης