Έμα Χέμινγκ Γουίλις: «Το πρώτο πράγμα που επηρεάζεται στη μετωποκροταφική άνοια δεν είναι η μνήμη»

Η Emma Heming Willis, που μετά τη διάγνωση του συζύγου της, Bruce, με μετωποκροταφική άνοια έχει βρεθεί στον πρώτο αγώνα για την ενημέρωση και την αντιμετώπιση της νόσου που μέχρι στιγμής δεν έχει θεραπεία μοιράζεται στα social media μια σειρά από βιντεάκια χρήσιμα για όσες οικογένειες επίσης έχουν κάποιον ασθενή ή παρατηρούν ανεξήγητες, μέχρι στιγμής, αλλαγές σε αγαπημένα πρόσωπα.