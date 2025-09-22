Τομ Χόλαντ και Ζεντάγια: Η κοινή τους εμφάνιση σε φιλανθρωπική βραδιά - Το κοντό φόρεμα της ηθοποιού

ΗZendaya βρέθηκε στο πλευρό του Tom Holland, όχι σε κάποια εκδήλωση σχετικά με την υποκριτική και τον κινηματογράφο, όπου οι δυο τους έχουν συνεργαστεί, αλλά σε ένα event γεμάτο χαμόγελα και αγάπη για τον συνάνθρωπο.Το βράδυ του Σαββάτου 20 Σεπτεμβρίου, ο ηθοποιός του Uncharted διοργάνωσε το Posh Pub Quiz, μια φιλανθρωπική εκδήλωση του οργανισμού The Brothers Trust, τον οποίο ίδρυσε με τα τρία του αδέρφια — Sam, Harry και Paddy Holland. στο Christie’s του Λονδίνου. H πρωταγωνίστρια της σειράς Euphoria φωτογραφήθηκε δίπλα του, αλλά και με καλεσμένους και φαινόταν άνετη μέσα στο ολόμαυρο σύνολό της, που απαρτιζόταν από ένα μαύρο φόρεμα με μακριά μανίκια και κλειστό λαιμό και μαύρες ψηλοτάκουνες γόβες.Το Posh Pub Quiz, στην τρίτη του διοργάνωση μέχρι σήμερα, είχε τη μορφή διαγωνισμού γνώσεων εμπνευσμένου από τα παραδοσιακά βρετανικά pub quiz. Ο Tom Holland ανέλαβε τον ρόλο του παρουσιαστή, με τα βραβεία να περιλαμβάνουν ακόμα και έναν γύρο γκολφ με τον ίδιο. Την εμπειρία κατέγραψε και μοιράστηκε στα social media η Laura Hope Whitaker, συνιδρύτρια του Java Joy, ενός οργανισμού που προσφέρει θέσεις εργασίας σε ενήλικες με αναπηρίες.Η Whitaker δημοσίευσε αρκετές φωτογραφίες στο Instagram, στις οποίες ποζάρει μαζί με τον Tom, τη Zendaya, την ηθοποιό Lily D. Moore και άλλους εκπροσώπους του Java Joy. Η ανάρτησή της συνοδευόταν από τη λεζάντα: «Μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη ✨ Το Tom Holland Posh Pub Quiz για το @thebrotherstrust ήταν μοναδικό! Ήρθαμε με χαρά και το συναίσθημα αυτό μάς συνόδευσε όλη τη βραδιά».