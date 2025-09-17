Ταξίδεψε στην Ιταλία για να σώσει τον γάμο της και βρήκε τον έρωτα στον ξεναγό που τη βοηθούσε

Το 2017, η Monica Kennedy από το Κονέκτικατ των ΗΠΑ αποφάσισε να ταξιδέψει στην Ακτή Αμάλφι, ελπίζοντας πως το ταξίδι στην Ιταλία θα έσωζε τον γάμο της.Ήταν παντρεμένη πάνω από 20 χρόνια και, όπως είπε στο CNN: «είχαμε παντρευτεί νέοι, είχαμε δύο παιδιά που είχαν μεγαλώσει και οι ζωές μας πήγαιναν σε διαφορετικές κατευθύνσεις». Παρότι η σχέση τους ήταν σε κρίση, η Monica ήθελε να δοκιμάσει το αν υπήρχε ελπίδα. «Καταλάβαινα ότι το τέλος πλησίαζε, αλλά τόσα χρόνια μετά ήταν δύσκολο να το αποδεχτώ. Η ρήξη στη σχέση βάθαινε διαρκώς. Ήμουν δυστυχισμένη και δεν έβλεπα διέξοδο. Η Ιταλία ήταν μια προσπάθεια να σώσουμε τη σχέση».Στην Ακτή Αμάλφι γνώρισε τον Isidoro Langella, έναν ξεναγό από τη Νάπολη, ο οποίος όπως είπε στο CNN, «αγαπάω να μοιράζομαι την ιστορία, την καρδιά και τον πολιτισμό μου με τους επισκέπτες». Ο ίδιος δεν είχε παντρευτεί ποτέ, ούτε είχε παιδιά. Η ζωή του ήταν τα ταξίδια και οι ξεναγήσεις. Οδηγούσε ακριβά αυτοκίνητα και γνώριζε διαρκώς καινούριο κόσμο.Ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή τη «περίεργη ενέργεια» ανάμεσα στη Monica και τον σύζυγό της, κάτι που τον έκανε να νιώσει άβολα, αν και τους έβλεπε όπως όλους τους υπόλοιπους πελάτες του: «Τουρίστες από την Αμερική».