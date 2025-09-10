Η Τζένιφερ Άνιστον αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι ένα μαύρο slip dress είναι η πιο κομψή επιλογή
Η Τζένιφερ Άνιστον αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι ένα μαύρο slip dress είναι η πιο κομψή επιλογή
Η ηθοποιός έκανε μια σούπερ κομψή εμφάνιση στη Νέα Υόρκη για την προώθηση της τέταρτης σεζόν της σειράς του Apple TV+, The Morning Show.
Η ηθοποιός έκανε μια σούπερ κομψή εμφάνιση στη Νέα Υόρκη για την προώθηση της τέταρτης σεζόν της σειράς του Apple TV+, The Morning Show.
Η Jennifer Aniston παραμένει διαχρονικά ένα βήμα μπροστά στη μόδα. Το προσωπικό της στυλ ξεχωρίζει για την κομψότητα και την ανεπιτήδευτη φινέτσα του και το απέδειξε με ακόμα μία εμφάνιση.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα