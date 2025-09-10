Η Τζένιφερ Άνιστον αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι ένα μαύρο slip dress είναι η πιο κομψή επιλογή
Η Τζένιφερ Άνιστον αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι ένα μαύρο slip dress είναι η πιο κομψή επιλογή

Η ηθοποιός έκανε μια σούπερ κομψή εμφάνιση στη Νέα Υόρκη για την προώθηση της τέταρτης σεζόν της σειράς του Apple TV+, The Morning Show.

Η Τζένιφερ Άνιστον αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι ένα μαύρο slip dress είναι η πιο κομψή επιλογή
Η Jennifer Aniston παραμένει διαχρονικά ένα βήμα μπροστά στη μόδα. Το προσωπικό της στυλ ξεχωρίζει για την κομψότητα και την ανεπιτήδευτη φινέτσα του και το απέδειξε με ακόμα μία εμφάνιση.

