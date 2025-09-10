Bottleneck Bangs: Το κούρεμα που θα δώσει έναν 70s αέρα σε κάθε εμφάνιση

Αν θέλετε να κάνετε μία ιδιαίτερη και stylish αλλαγή στα μαλλιά σας, αυτή είναι η ιδανική.



Να κάνω αφέλειες ή να μην κάνω; Αυτό είναι ένα δίλημμα που έχουμε αντιμετωπίσει σε κάποια φάση της ζωής μας όλες οι γυναίκες. Ενώ προφανώς πρόκειται απλά για μαλλιά, τα οποία σε λίγους μήνες θα μακρύνουν, δεν θα θέλαμε να ρισκάρουμε το να κυκλοφορούμε με τσιμπιδάκια για το επόμενο εξάμηνο. Υπάρχει όμως ένα είδος αφέλειας με μικρό ρίσκο, αφού πηγαίνει σε όλες τις γυναίκες, όποιο τύπο μαλλιών κι αν έχουν, ενώ μακραίνει τόσο συμμετρικά που δεν θα χρειαστεί να επισκεπτόμαστε συχνά το κομμωτήριο.





Ποιες αφέλειες είναι αυτές; Ακούν στο όνομα bottleneck bangs, θυμίζουν τις κλασικές curtain bangs, με τη διαφορά πως τα μαλλιά στη μέση είναι πιο κοντά, θυμίζοντας ουσιαστικά το σχήμα ενός μπουκαλιού. Ξεκινούν συνήθως ακριβώς πάνω από τα φρύδια και σταδιακά μακραίνουν μέχρι το ύψος των ζυγωματικών.

10.09.2025, 14:30