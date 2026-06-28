Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Μουντιάλ 2026: Δεύτερη στον 12ο όμιλο η Κροατία του Μόντριτς, 2-1 την Γκάνα, δείτε τα γκολ
Μουντιάλ 2026: Δεύτερη στον 12ο όμιλο η Κροατία του Μόντριτς, 2-1 την Γκάνα, δείτε τα γκολ
Η Κροατία προηγήθηκε με τον Σούτσιτς στο 31', ισοφαρίστηκε στο 73' από τον Λούκασεν, αλλά πήρε τη νίκη με γκολ του Βλάσιτς στο 83' - Πέρασε ως 3η η Γκάνα
Συνεπής πάντα στα μεγάλα ραντεβού, η Κροατία «καθάρισε» την πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ 2026 και μάλιστα εξασφάλισε τη δεύτερη θέση του 12ου ομίλου με τη νίκη της 2-1 επί της Γκάνας στη Φιλαδέλφεια.
Έτσι, η ομάδα του Ζλάτκο Ντάλιτς θα αντιμετωπίσει στα νοκ άουτ την Πορτογαλία ή την Κολομβία, ενώ η Γκάνα προκρίθηκε ως τρίτη και περιμένει τη διεξαγωγή των υπόλοιπων αγώνων για να μάθει τον αντίπαλό της.
Οι Κροάτες προειδοποίησαν στο 17΄ με σουτ του Βλάσιτς από τα 20 μέτρα που βρήκε το δοκάρι του Ασάρε. Λίγο αργότερα, στο 31΄, σχεδόν απο το ίδιο σημείο ο Σούτσιτς σημάδεψε τη γωνία και άνοιξε το σκορ. Η ομάδα του Ντάλιτς διαχειρίζονταν εύκολα το ματς, όμως οι Αφρικανοί σταδιακά ανέβασαν ρυθμό και οι αλλαγές του Κεϊρόζ βοήθησαν στην αλλαγή σκηνικού.
Κάπως έτσι βρήκαν την ευκαιρία τους και ισοφάρισαν στο 73΄ μετά από εκτέλεση φάουλ του Σεμένιο και προβολή του Λούκασεν ο οποίος αγωνίζεται στην Πάφο.
Όμως η απάντηση της Κροατίας ήταν άμεση. Στο 83΄ ο Μόντριτς εκτέλεσε κόρνερ και ο Βλάσιτς με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 2-1 εξασφαλίζοντας για την ομάδα του τη δεύτερη θέση.
Διαιτητής: Ντρου Φίσερ (Καναδάς)
Έτσι, η ομάδα του Ζλάτκο Ντάλιτς θα αντιμετωπίσει στα νοκ άουτ την Πορτογαλία ή την Κολομβία, ενώ η Γκάνα προκρίθηκε ως τρίτη και περιμένει τη διεξαγωγή των υπόλοιπων αγώνων για να μάθει τον αντίπαλό της.
Οι Κροάτες προειδοποίησαν στο 17΄ με σουτ του Βλάσιτς από τα 20 μέτρα που βρήκε το δοκάρι του Ασάρε. Λίγο αργότερα, στο 31΄, σχεδόν απο το ίδιο σημείο ο Σούτσιτς σημάδεψε τη γωνία και άνοιξε το σκορ. Η ομάδα του Ντάλιτς διαχειρίζονταν εύκολα το ματς, όμως οι Αφρικανοί σταδιακά ανέβασαν ρυθμό και οι αλλαγές του Κεϊρόζ βοήθησαν στην αλλαγή σκηνικού.
Κάπως έτσι βρήκαν την ευκαιρία τους και ισοφάρισαν στο 73΄ μετά από εκτέλεση φάουλ του Σεμένιο και προβολή του Λούκασεν ο οποίος αγωνίζεται στην Πάφο.
Όμως η απάντηση της Κροατίας ήταν άμεση. Στο 83΄ ο Μόντριτς εκτέλεσε κόρνερ και ο Βλάσιτς με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 2-1 εξασφαλίζοντας για την ομάδα του τη δεύτερη θέση.
Διαιτητής: Ντρου Φίσερ (Καναδάς)
Κίτρινες: Πέρισιτς - Όπονγκ
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΚΡΟΑΤΙΑ (Ζλάτκο Ντάλιτς): Λιβάκοβιτς, Στάνισιτς, Πόνγκρατσιτς, Σούταλο, Κόβατσιτς, Μόντριτς, Βλάσιτς (88΄ Γκβάρντιολ), Μπατούρινα (88΄ Πάσαλιτς), Σούτσιτς, Μπουντιμίρ (66΄ Ματάνοβιτς), Πέρισιτς
ΓΚΑΝΑ (Κάρλος Κειρόζ): Ασάρε, Αντζετέι (46΄ Όπονγκ), Μενσά, Λούκασεν, Σενάγια, Πάρτι, Σίμπο (85΄ Γιρένκγι), Σεμένιο, Ογούσου (46΄ Φατάου), Αγιού (71΄ Ασάντε), Σουλεμάνα (71΄ Νουάμα)
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΚΡΟΑΤΙΑ (Ζλάτκο Ντάλιτς): Λιβάκοβιτς, Στάνισιτς, Πόνγκρατσιτς, Σούταλο, Κόβατσιτς, Μόντριτς, Βλάσιτς (88΄ Γκβάρντιολ), Μπατούρινα (88΄ Πάσαλιτς), Σούτσιτς, Μπουντιμίρ (66΄ Ματάνοβιτς), Πέρισιτς
ΓΚΑΝΑ (Κάρλος Κειρόζ): Ασάρε, Αντζετέι (46΄ Όπονγκ), Μενσά, Λούκασεν, Σενάγια, Πάρτι, Σίμπο (85΄ Γιρένκγι), Σεμένιο, Ογούσου (46΄ Φατάου), Αγιού (71΄ Ασάντε), Σουλεμάνα (71΄ Νουάμα)
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
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