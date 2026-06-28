Μουντιάλ 2026: Δεύτερη στον 12ο όμιλο η Κροατία του Μόντριτς, 2-1 την Γκάνα, δείτε τα γκολ

Η Κροατία προηγήθηκε με τον Σούτσιτς στο 31', ισοφαρίστηκε στο 73' από τον Λούκασεν, αλλά πήρε τη νίκη με γκολ του Βλάσιτς στο 83' - Πέρασε ως 3η η Γκάνα