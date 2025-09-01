Η νέα εποχή των φλατ
Από τα κλασικά loafers μέχρι τα μεταξωτά slip-ons, τα φλατ παπούτσια πλέον κυριαρχούν στις πασαρέλες, φοριούνται σε βραδινές εξόδους και κερδίζουν συνεχώς έδαφος σε σχέση με τα ψηλοτάκουνα.

Για δεκαετίες τα ψηλά τακούνια θεωρούνταν συνώνυμα της κομψότητας. Από τις σελίδες των περιοδικών των 00s έως το στυλ της Κάρι Μπράντσο στο «Sex and the City», που ενέπνευσε μια ολόκληρη γενιά γυναικών, τα stiletto shoes ήταν αναπόσπαστο στοιχείο της δυναμικής γυναίκας.

