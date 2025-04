The Beatles: Όλα όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα για την ταινία που ετοιμάζει ο Σαμ Μέντες - Πότε αναμένεται να κυκλοφορήσει

Μπορεί η είδηση να έγινε γνωστή εχθές, την πρώτη ημέρα του μήνα Απριλίου, αλλά σίγουρα δεν είναι πρωταπριλιάτικο αστείο.Οι Beatles, αποτελούμενοι από τον Paul McCartney, τον John Lennon, τον Ringo Starr και τον George Harrison, ήταν ένα από τα συγκροτήματα με τη μεγαλύτερη επιρροή στις δεκαετίες του ’60 και του ’70, με επιτυχίες όπως το «Here comes the sun» και το «Let it be». Επαναπροσδιόρισαν τη μουσική μέσα από το μοναδικό ηχητικό τους στυλ και εξέφρασαν κοινωνικά ζητήματα της εποχής τους μέσα από τα τραγούδια τους. Όπως έγινε γνωστό εχθές η πορεία τους γίνεται ταινία για πρώτη φορά.Αναφορά στο συγκεκριμένο project έγινε για πρώτη φορά το 2024 από τον σκηνοθέτη Sam Mendes, αλλά την 1η Απριλίου του 2025, επιβεβαιώθηκε η υλοποίησή του στο CinemaCon καθώς ο Mendes αναφέρθηκε στην τετράδα ταινιών, που θα γυριστούν, ως «η πρώτη bingeable στιγμή στον κινηματογράφο». Ο σκηνοθέτης θα αφηγηθεί αλληλένδετες ιστορίες, μία από την οπτική γωνία κάθε μέλους του συγκροτήματος. «Δεν κάνουμε μόνο μία ταινία για τους Beatles – κάνουμε τέσσερις», δήλωσε στο φεστιβάλ, προσθέτοντας: «Ίσως είναι μια ευκαιρία να τους κατανοήσουμε λίγο πιο βαθιά».