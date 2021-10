Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Η σπάνια φωτογραφία του γιού της και η ευχή για τα γενέθλιά του

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μπορεί να τη συζητάμε περισσότερο για τη συμμετοχή της στο And Just Like That και τις εμφανίσεις της στη σειρά, η Sarah Jessica Parker, όμως είναι μητέρα τριών παιδιών, τα οποία αγαπά πολύ και σπανίως μας δείχνει στα social media.