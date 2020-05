Κρις Τζένερ: "Το σεξ στην ηλικία μου είναι υπέροχο πράγμα"

Τώρα, περισσότερο από ποτέ, η Kris Jenner είναι ανοιχτό βιβλίο για όσα συμβαίνουν στη σχέση της με τον Corey Gamble. Η παρουσία του στην ζωή της οικογένειας Kardashian-Jenner ήταν συνεχής αλλά χρειάστηκαν 18 σεζόν του Keeping up with the Kardashians για να απελευθερωθεί η μαμά των κοριτσιών και να μιλήσει για τη σχέση τους. Αυτά που λέει πλέον για την ερωτική της ζωή επιβεβαιώνουν ότι δεν έχει σκοπό να κρατήσει τίποτα κρυφό.Οι θαυμαστές του ριάλιτι θα θυμούνται ένα αμήχανο επεισόδιο στις αρχές του χρόνο που η Kris παραδέχτηκε στην Kendall Jenner και την Khloé Kardashia, κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού τους, ότι δεν μπορεί να σταματήσει να σκέφτεται το σεξ.