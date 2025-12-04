Τηλεθέαση Τετάρτης 3.12.2025: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Τηλεθέαση Τετάρτης 3.12.2025: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών

Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Τετάρτη 3.12.2025

Τηλεθέαση Τετάρτης 3.12.2025: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ 6 7,5
Ant1 9,1 11,6
Alpha 12,7 15,3
Star 8,9 8,3
Mega 15,5 15,7
OPEN 3,7 5,3
ΕΡΤ1 2,9 4

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων

ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Σήμερα 8,4 15,2
Ant1  Καλημέρα Ελλάδα 7,5 8,9
ALPHA Happy Day 15,1 16,1
Mega Κοινωνία Ώρα Mega 28,2 22,7
OPEN Ώρα Ελλάδος 6,7 11,1
ΕΡΤ1 Νωρίς Νωρίς 2,3 2,2

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Αταίριαστοι 7,8 17
Ant1  Το πρωινό 12,4 14,1
Alpha Super Κατερίνα 16,2 16,1
Star Breakfast Star 7,7 6,4
Mega Buongiorno 17,7 14,6
OPEN  10 παντού 4,9 10,1
ΕΡΤ1  Πρωίαν σε Είδον 3,2 3

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Οπου υπάρχει Ελλάδα 3,1 6,7
ΑΝΤ1 Αποκαλύψεις 10,6 15,3
Alpha Το σόι σου 18 16,2
STAR Αλήθειες με τη Ζήνα 9,3 9,4
Mega  Πενήντα Πενήντα 14,2 9,7
OPEN  Ώρα για ψυχαγωγία 4,9 3,6
ΕΡΤ1  ΠΟΠ μαγειρική 2,1 5,5

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Ελληνική ταινία 6,5 4,6
ΑNT1 5X5 4,1 6,3
Alpha Οικογενειακές ιστορίες 12,9 16,1
STAR Ο τροχός της τύχης 11,9 17,8
Mega Live News 15,5 18,2
OPEN Καθαρές κουβέντες 5,3 7,5
ΕΡΤ1 Στούντιο 4 5,8 7,3

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 8,9 9,2
ANT1 ANT1 ΝEWS 6,2 7,1
Alpha Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 13,2 16,5
STAR Star News 13,7 13,5
Mega MEGA Γεγονότα 11,9 13,9
OPEN Open News 6,3 8
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 3,9 4,9

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Αλ τσαντίρι νιούζ 18,8 21,2
MEGA Ελληνική ταινία 12,3 13,5
ALPHA Να μ' αγαπάς 13,1 22,3
ALPHA Άγιος Έρωτας 13,5 19,3
ΑΝΤ1 Grand Hotel 9,1 14,8
ANT1 Παιχνίδια εκδίκησης 7 9,9
STAR Greece's Next Top Model 10,9 8,1
STAR Ξένη ταινία 9,3 6,4
OPEN  Real View 1,7 1,9
OPEN  Κοινωνία Άνω Κάτω 3 4,4
ΕΡΤ 1 Ηλέκτρα 3,2 6,2
ΕΡΤ 1 Ελληνική ταινία 3,7 3,8
ΣΚΑΪ Τότε και τώρα 9,6 7,5
ΣΚΑΪ Ξένη ταινία 4,8 5
