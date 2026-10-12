Ζωή Κρονάκη: Κατάλαβα ότι δεν θα γίνω δικηγόρος όταν λιποθύμησα σε αυτόφωρη διαδικασία

Ζωή Κρονάκη

δημοσιογράφος

Έπειτα, ανέφερε ότι ασχολήθηκε για ένα διάστημα με εξωδικαστικές υποθέσεις και συμφωνίες, χωρίς να χρειαστεί να εκπροσωπήσει κάποιον σε δικαστήριο. Παράλληλα, μίλησε για τις δυσκολίες του ποινικού δικαίου και τον περιορισμένο αριθμό γυναικών που δραστηριοποιούνται ως ποινικολόγοι στην Ελλάδα.



Πιο συγκεκριμένα, η Ζωή Κρονάκη είπε: «

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Τελείωσα τη Νομική. Για ένα διάστημα ασχολήθηκα, πήρα την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Έκλεισα και κάποια εξωδικαστικά. Δηλαδή δεν χρειάστηκε να πάω στο δικαστήριο. Έκανα κάποιες συμφωνίες εξωδικαστικές. Εκεί τελείωσε η καριέρα μου. Το ποινικό είναι πάρα πολύ δύσκολο, αν και το λατρεύω. Μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά αν κανείς κάτσει και δει στατιστικά πόσες γυναίκες ποινικολόγοι υπάρχουν στην Ελλάδα, είναι ελάχιστες. Μετρημένες στην παλάμη του χεριού. Οπότε γενικά είναι ένα πολύ δύσκολο δίκαιο. Όμως, ήταν από αυτά που αγαπώ, γιατί εγώ αγαπώ γενικά τους serial killers, τις ταινίες και τα ντοκιμαντέρ που έχουν να κάνουν με όλα αυτά, τις βιογραφίες των ανθρώπων που έχουν διαπράξει κάποια εγκλήματα, αυτές τις υποθέσεις λατρεύω από μικρή