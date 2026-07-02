Τάνια Μπρεάζου για Γιώργο Αμούτζα: Δεν ζηλεύει, ακόμα και να με κοιτάνε άλλοι άντρες θα πει «η γυναίκα μου αρέσει»
Τάνια Μπρεάζου για Γιώργο Αμούτζα: Δεν ζηλεύει, ακόμα και να με κοιτάνε άλλοι άντρες θα πει «η γυναίκα μου αρέσει»
Προφανώς αν δει κάτι παράξενο θα το συζητήσει, είπε η τραγουδίστρια για τον σύντροφό της
Τις αντιδράσεις του Γιώργου Αμούτζα όταν βλέπει την Τάνια Μπρεάζου να τραβά την προσοχή άλλων αντρών περιέγραψε η τραγουδίστρια, τονίζοντας πως δεν υπάρχει ανάμεσά τους ζήλια, αντιθέτως ο ηθοποιός δείχνει να χαίρεται και να γοητεύεται όταν η σύντροφός του αρέσει.
Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη την Τετάρτη 1η Ιουλίου στην εκπομπή Καλύτερα Αργά, όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την πορεία της σχέσης της με τον Γιώργο Αμούτζα. Πιο αναλυτικά, η Τάνια Μπρεάζου δήλωσε πως από την πλευρά του συντρόφου της υπάρχει μία ήρεμη και υποστηρικτική στάση, καθώς όπως είπε, τη θαυμάζει και την καμαρώνει όταν βρίσκεται στη σκηνή.
Παράλληλα, η τραγουδίστρια σημείωσε ότι αν προκύψει κάτι που θα φανεί περίεργο στον Γιώργο Αμούτζα θα το συζητήσουν μεταξύ τους: «Ο Γιώργος δεν ζηλεύει, καμαρώνει. Είναι μια ήρεμη δύναμη. Προφανώς αν δει κάτι παράξενο θα το συζητήσει, όπως κι εγώ. Εγώ αν δεν δώσω δικαίωμα, δεν έχει να συζητήσει κάτι μαζί μου. Το απαιτεί η δουλειά μου και το στυλ που τραγουδάω να είμαι σέξι. Μου αρέσει να είμαι σέξι και ο Γιώργος όλο το καμαρώνει όλο αυτό. Όταν έρχεται και με βλέπει στη σκηνή, ακόμα και άντρες να με κοιτάξουν, θα πει: “Κοίτα, η γυναίκα μου, η κοπέλα μου, ο άνθρωπός μου, αρέσει”. Το καμαρώνει».
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Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη την Τετάρτη 1η Ιουλίου στην εκπομπή Καλύτερα Αργά, όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την πορεία της σχέσης της με τον Γιώργο Αμούτζα. Πιο αναλυτικά, η Τάνια Μπρεάζου δήλωσε πως από την πλευρά του συντρόφου της υπάρχει μία ήρεμη και υποστηρικτική στάση, καθώς όπως είπε, τη θαυμάζει και την καμαρώνει όταν βρίσκεται στη σκηνή.
Παράλληλα, η τραγουδίστρια σημείωσε ότι αν προκύψει κάτι που θα φανεί περίεργο στον Γιώργο Αμούτζα θα το συζητήσουν μεταξύ τους: «Ο Γιώργος δεν ζηλεύει, καμαρώνει. Είναι μια ήρεμη δύναμη. Προφανώς αν δει κάτι παράξενο θα το συζητήσει, όπως κι εγώ. Εγώ αν δεν δώσω δικαίωμα, δεν έχει να συζητήσει κάτι μαζί μου. Το απαιτεί η δουλειά μου και το στυλ που τραγουδάω να είμαι σέξι. Μου αρέσει να είμαι σέξι και ο Γιώργος όλο το καμαρώνει όλο αυτό. Όταν έρχεται και με βλέπει στη σκηνή, ακόμα και άντρες να με κοιτάξουν, θα πει: “Κοίτα, η γυναίκα μου, η κοπέλα μου, ο άνθρωπός μου, αρέσει”. Το καμαρώνει».
Δείτε το βίντεο
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