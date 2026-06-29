Ο Λάιονελ Ρίτσι είναι καλά και θα επιστρέψει στη σκηνή, λέει η πρώην σύζυγός του μετά την αδιαθεσία σε συναυλία του
Ο Λάιονελ Ρίτσι είναι καλά και θα επιστρέψει στη σκηνή, λέει η πρώην σύζυγός του μετά την αδιαθεσία σε συναυλία του
Ο 77χρονος τραγουδιστής είχε αναγκαστεί να διακόψει πρόωρα ζωντανή εμφάνισή του
Νεότερα για την κατάσταση της υγείας του Λάιονελ Ρίτσι έδωσε η πρώην σύζυγός του. Ο 77χρονος τραγουδιστής είχε αναγκαστεί πριν από μερικές μέρες να διακόψει πρόωρα τη ζωντανή εμφάνισή του στη Μινεσότα λόγω αδιαθεσίας που είχε νιώσει πάνω στη σκηνή.
Τώρα, η άλλοτε γυναίκα του, Μπρέντα Χάρβεϊ, καθησύχασε τους θαυμαστές του, λέγοντας ότι είναι καλά και ότι σύντομα θα επιστρέψει. «Ευχαριστούμε όλους για το ενδιαφέρον τους! Ο Λάιονελ είναι καλά και θα επιστρέψει στη σκηνή», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της στο X.
Το United Center στο Σικάγο είχε εκδώσει ανακοίνωση εκ μέρους του, αποκαλύπτοντας ότι ο Ρίτσι ανέβαλε τις δύο επόμενες εμφανίσεις του στην περιοδεία Sing A Song All Night Long με τους Earth, Wind & Fire. Σε αυτήν, αναφερόταν: «Έπειτα από σύσταση των γιατρών να ξεκουραστεί και να ανακτήσει πλήρως την υγεία του, ο Λάιονελ Ρίτσι ανέβαλε τις δύο επόμενες συναυλίες του, την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Σικάγο του Ιλινόι και το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Κολόμπους του Οχάιο. Ο ίδιος και οι Earth, Wind & Fire θα επιστρέψουν στη σκηνή την Τρίτη 30 Ιουνίου στο Πίτσμπουργκ της Πενσιλβάνια».
Στη συνέχεια, επισημαινόταν: «Ο Λάιονελ είναι συντετριμμένος που αναγκάζεται να αναβάλει αυτές τις δύο συναυλίες και ανυπομονεί να επιστρέψει στη σκηνή για τους θαυμαστές του. Ζητούμε συγγνώμη για οποιαδήποτε αναστάτωση προκαλείται στους θαυμαστές που έχουν εισιτήρια για αυτές τις δύο εμφανίσεις. Οι νέες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σύντομα».
Πηγή είχε δηλώσει στην Daily Mail ότι οι δικοί του άνθρωποι φοβούνται πως ο Ρίτσι ίσως είναι περισσότερο επικεντρωμένος στο να διασκεδάζει το κοινό παρά στο να φροντίζει την υγεία του. «Η οικογένεια, οι φίλοι, ακόμη και τα μέλη της μπάντας του ανησυχούν σίγουρα για την υγεία του Λάιονελ, αλλά κανείς δεν πρόκειται να του πει να κατεβάσει ρυθμούς. Όλοι θέλουν να γίνει καλά και να συνεχίσει να κάνει αυτό που αγαπά», είχε σημειώσει άτομο από το περιβάλλον του.
«Αυτή τη στιγμή, ο Λάιονελ είναι στην πραγματικότητα περισσότερο στενοχωρημένος που οι θαυμαστές δεν είδαν ολόκληρο το σόου για το οποίο πλήρωσαν, παρά για τον εαυτό του και την υγεία του. Εκεί βρίσκεται το μυαλό του», είχε προσθέσει η ίδια πηγή. «Μισεί να απογοητεύει τον κόσμο και αισθάνεται πολύ άσχημα που η συναυλία δεν μπόρεσε να συνεχιστεί όπως είχε προγραμματιστεί».
«Ακόμη περιμένει μερικές απαντήσεις για το τι ακριβώς αντιμετωπίζει, αλλά αισθάνεται ότι μπορεί να ήταν απλώς ένα επεισόδιο και όχι κάτι εξαιρετικά σοβαρό», είχε καταλήξει η πηγή. Πηγές κοντά στον σταρ είχαν αναφέρει στο TMZ ότι διασώστες τον συνάντησαν στα παρασκήνια και ότι μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο.
Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην αρχή της κοινής περιοδείας Sing A Song All Night Long του Ρίτσι με τους Earth, Wind & Fire. Ο τραγουδιστής είχε ανακοινώσει ένα διάλειμμα μετά την ερμηνεία του Three Times A Lady από το πιάνο του, πράγμα που δεν συνήθιζε.
Λίγα λεπτά αργότερα και η μπάντα του Ρίτσι αποχώρησε από τη σκηνή. Περισσότερα από 40 λεπτά αφότου διέκοψε τη συναυλία, ένα μέλος της μπάντας επέστρεψε για να ανακοινώσει ότι ο τραγουδιστής δεν θα μπορούσε να συνεχίσει, επειδή δεν αισθανόταν καλά. «Δυστυχώς, ο Λάιονελ δεν αισθάνεται καλά», είχε πει ο σαξοφωνίστας Ντίνο Σόλντο, σύμφωνα με τη Minnesota Star Tribune. «Δεν θα μπορέσει να συνεχίσει. Θα υπάρξει περαιτέρω ενημέρωση».
Φωτογραφίες: Shutterstock
Τώρα, η άλλοτε γυναίκα του, Μπρέντα Χάρβεϊ, καθησύχασε τους θαυμαστές του, λέγοντας ότι είναι καλά και ότι σύντομα θα επιστρέψει. «Ευχαριστούμε όλους για το ενδιαφέρον τους! Ο Λάιονελ είναι καλά και θα επιστρέψει στη σκηνή», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της στο X.
Το United Center στο Σικάγο είχε εκδώσει ανακοίνωση εκ μέρους του, αποκαλύπτοντας ότι ο Ρίτσι ανέβαλε τις δύο επόμενες εμφανίσεις του στην περιοδεία Sing A Song All Night Long με τους Earth, Wind & Fire. Σε αυτήν, αναφερόταν: «Έπειτα από σύσταση των γιατρών να ξεκουραστεί και να ανακτήσει πλήρως την υγεία του, ο Λάιονελ Ρίτσι ανέβαλε τις δύο επόμενες συναυλίες του, την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Σικάγο του Ιλινόι και το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Κολόμπους του Οχάιο. Ο ίδιος και οι Earth, Wind & Fire θα επιστρέψουν στη σκηνή την Τρίτη 30 Ιουνίου στο Πίτσμπουργκ της Πενσιλβάνια».
Lionel Richie's ex-wife Brenda gives update on singer's health after on-stage medical emergency https://t.co/702kuhCaeq— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 29, 2026
Πηγή είχε δηλώσει στην Daily Mail ότι οι δικοί του άνθρωποι φοβούνται πως ο Ρίτσι ίσως είναι περισσότερο επικεντρωμένος στο να διασκεδάζει το κοινό παρά στο να φροντίζει την υγεία του. «Η οικογένεια, οι φίλοι, ακόμη και τα μέλη της μπάντας του ανησυχούν σίγουρα για την υγεία του Λάιονελ, αλλά κανείς δεν πρόκειται να του πει να κατεβάσει ρυθμούς. Όλοι θέλουν να γίνει καλά και να συνεχίσει να κάνει αυτό που αγαπά», είχε σημειώσει άτομο από το περιβάλλον του.
«Αυτή τη στιγμή, ο Λάιονελ είναι στην πραγματικότητα περισσότερο στενοχωρημένος που οι θαυμαστές δεν είδαν ολόκληρο το σόου για το οποίο πλήρωσαν, παρά για τον εαυτό του και την υγεία του. Εκεί βρίσκεται το μυαλό του», είχε προσθέσει η ίδια πηγή. «Μισεί να απογοητεύει τον κόσμο και αισθάνεται πολύ άσχημα που η συναυλία δεν μπόρεσε να συνεχιστεί όπως είχε προγραμματιστεί».
«Ακόμη περιμένει μερικές απαντήσεις για το τι ακριβώς αντιμετωπίζει, αλλά αισθάνεται ότι μπορεί να ήταν απλώς ένα επεισόδιο και όχι κάτι εξαιρετικά σοβαρό», είχε καταλήξει η πηγή. Πηγές κοντά στον σταρ είχαν αναφέρει στο TMZ ότι διασώστες τον συνάντησαν στα παρασκήνια και ότι μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο.
Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην αρχή της κοινής περιοδείας Sing A Song All Night Long του Ρίτσι με τους Earth, Wind & Fire. Ο τραγουδιστής είχε ανακοινώσει ένα διάλειμμα μετά την ερμηνεία του Three Times A Lady από το πιάνο του, πράγμα που δεν συνήθιζε.
Λίγα λεπτά αργότερα και η μπάντα του Ρίτσι αποχώρησε από τη σκηνή. Περισσότερα από 40 λεπτά αφότου διέκοψε τη συναυλία, ένα μέλος της μπάντας επέστρεψε για να ανακοινώσει ότι ο τραγουδιστής δεν θα μπορούσε να συνεχίσει, επειδή δεν αισθανόταν καλά. «Δυστυχώς, ο Λάιονελ δεν αισθάνεται καλά», είχε πει ο σαξοφωνίστας Ντίνο Σόλντο, σύμφωνα με τη Minnesota Star Tribune. «Δεν θα μπορέσει να συνεχίσει. Θα υπάρξει περαιτέρω ενημέρωση».
Φωτογραφίες: Shutterstock
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