Νέα βίντεο από το πάρτι για τον γάμο του Μπάχι Χούρι: Η άφιξη του ζευγαριού με άλογα και η εμφάνιση του Κωνσταντίνου Αργυρού
Νέα βίντεο από το πάρτι για τον γάμο του Μπάχι Χούρι: Η άφιξη του ζευγαριού με άλογα και η εμφάνιση του Κωνσταντίνου Αργυρού
Ο γιος του Ταουφίκ και της Χάλα Χούρι και η αγαπημένη του παντρεύτηκαν στην Αθήνα και γιόρτασαν το ευτυχές γεγονός με ένα διήμερο πάρτι
Νέο υλικό από το pre-wedding πάρτι που οργάνωσαν ο Μπάχι Χούρι και η Τάλια Χαϊντάτ ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.
Ο γιος του Ταουφίκ και της Χάλα Χούρι, των μετόχων της κατασκευαστικής εταιρείας CCC με έδρα την Αθήνα, και η αγαπημένη του παντρεύτηκαν στην Αθήνα, το Σάββατο 28 Ιουνίου, ενώ γιόρτασαν το ευτυχές γεγονός με ένα διήμερο πάρτι.
Βίντεο από το πάρτι που προηγήθηκε του γάμου, την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο κτήμα Νάσιουτζικ, αποτυπώνει την άφιξη του ζευγαριού πάνω σε άλογα. Το «παρών» έδωσε και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος ανέλαβε να διασκεδάσει τους 800 καλεσμένους με τις επιτυχίες του. Σε άλλα κλιπ από τη βραδιά που δημοσιεύτηκαν μάλιστα ο τραγουδιστής ερμηνεύει το «Μαζί σου».
Η άφιξη του ζευγαριού με άλογα
Φωτογραφίες επίσης δείχνουν πώς διαμορφώθηκε το κτήμα Νάσιουτζικ για το pre-wedding πάρτι. Όπως φαίνεται, είχαν τοποθετηθεί στον χώρο λευκοί καναπέδες, αλλά και μεγάλα τραπέζια για το δείπνο που παρατέθηκε, ενώ διακρίνεται και η σκηνή στην οποία ανέβηκαν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Άννα Βίσση.
Δείτε τις φωτογραφίες
Ο γιος του Ταουφίκ και της Χάλα Χούρι, των μετόχων της κατασκευαστικής εταιρείας CCC με έδρα την Αθήνα, και η αγαπημένη του παντρεύτηκαν στην Αθήνα, το Σάββατο 28 Ιουνίου, ενώ γιόρτασαν το ευτυχές γεγονός με ένα διήμερο πάρτι.
Βίντεο από το πάρτι που προηγήθηκε του γάμου, την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο κτήμα Νάσιουτζικ, αποτυπώνει την άφιξη του ζευγαριού πάνω σε άλογα. Το «παρών» έδωσε και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος ανέλαβε να διασκεδάσει τους 800 καλεσμένους με τις επιτυχίες του. Σε άλλα κλιπ από τη βραδιά που δημοσιεύτηκαν μάλιστα ο τραγουδιστής ερμηνεύει το «Μαζί σου».
Η άφιξη του ζευγαριού με άλογα
Φωτογραφίες επίσης δείχνουν πώς διαμορφώθηκε το κτήμα Νάσιουτζικ για το pre-wedding πάρτι. Όπως φαίνεται, είχαν τοποθετηθεί στον χώρο λευκοί καναπέδες, αλλά και μεγάλα τραπέζια για το δείπνο που παρατέθηκε, ενώ διακρίνεται και η σκηνή στην οποία ανέβηκαν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Άννα Βίσση.
Δείτε τις φωτογραφίες
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