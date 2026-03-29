Μάρτιν Σορτ: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την αυτοκτονία της κόρης του
Ο ηθοποιός εντοπίστηκε από φωτογράφους στη Σάντα Μόνικα, όπου είχε βγει για δείπνο με σκηνοθέτη
Την πρώτη δημόσια εμφάνιση έκανε ο Μάρτιν Σορτ μετά την αυτοκτονία της κόρης του. Η 42χρονη Κάθριν βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Λος Άντζελες τον περασμένο Φεβρουάριο.
Το βράδυ της Παρασκευής 27 Μαρτίου εθεάθη να βγαίνει για δείπνο με σκηνοθέτη του Χόλιγουντ. Ο βετεράνος κωμικός ηθοποιός εμφανίστηκε στη Σάντα Μόνικα, φορώντας ένα μαύρο σακάκι πάνω και γαλάζιο πουκάμισο. Φωτογράφοι τον απαθανάτισαν να επιβιβάζεται σε αυτοκίνητο που οδηγούσε ο συνδημιουργός του «Lost», Τζέι Τζέι Έιμπραμς, ο οποίος είναι στενός φίλος του Σορτ εδώ και χρόνια.
Η ψυχολογική κατάσταση του Μάρτιν Σορτ έχει προκαλέσει ανησυχία στους οικείους του, αφού δυσκολεύεται να διαχειριστεί την απώλεια της κόρης του. «Ο Μάρτιν λάτρευε την Κάθριν. Ήταν τα πάντα για εκείνον, οπότε είναι φυσικό να βρίσκεται σε μεγάλη αναστάτωση και να δυσκολεύεται να επεξεργαστεί όσα συνέβησαν», είχε αναφέρει πριν από μερικές εβδομάδες στο Radar Online άτομο από το περιβάλλον του.
Η ίδια πηγή είχε σημειώσει πως ο ηθοποιός ήταν ενήμερος για τα ψυχολογικά η κόρη του αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, αλλά όχι σε τόσο σοβαρό βαθμό: «Είναι κάτι σοκαριστικό και αδιανόητο για εκείνον. Έχει γκρεμίσει τον κόσμο του».
Στο πλευρό του Μάρτιν Σορτ βρίσκονται οι φίλοι, οι οποίοι όμως ανησυχούν για τον αντίκτυπο που έχει ο θάνατος του παιδιού του: «Αυτή τη στιγμή έχει απομονωθεί και προσπαθεί να διαχειριστεί τις πρακτικές διαδικασίες, ενώ βρίσκεται δίπλα στα δύο υιοθετημένα αδέλφια της Κάθριν», είχε προσθέσε η πηγή που είχε μιλήσει στο Radar Online.
Martin Short Spotted Out For First Time Since Daughter Katherine's Death https://t.co/OoN4KoDIVp pic.twitter.com/7t95dXRLio— TMZ (@TMZ) March 29, 2026
