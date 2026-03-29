Μάρτιν Σορτ: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την αυτοκτονία της κόρης του
GALA
Ο ηθοποιός εντοπίστηκε από φωτογράφους στη Σάντα Μόνικα, όπου είχε βγει για δείπνο με σκηνοθέτη

2 ΣΧΟΛΙΑ
Την πρώτη δημόσια εμφάνιση έκανε ο Μάρτιν Σορτ μετά την αυτοκτονία της κόρης του. Η 42χρονη Κάθριν βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Λος Άντζελες τον περασμένο Φεβρουάριο.

Το βράδυ της Παρασκευής 27 Μαρτίου εθεάθη να βγαίνει για δείπνο με σκηνοθέτη του Χόλιγουντ. Ο βετεράνος κωμικός ηθοποιός εμφανίστηκε στη Σάντα Μόνικα, φορώντας ένα μαύρο σακάκι πάνω και γαλάζιο πουκάμισο. Φωτογράφοι τον απαθανάτισαν να επιβιβάζεται σε αυτοκίνητο που οδηγούσε ο συνδημιουργός του «Lost», Τζέι Τζέι Έιμπραμς, ο οποίος είναι στενός φίλος του Σορτ εδώ και χρόνια.
Δείτε τη φωτογραφία

Η ψυχολογική κατάσταση του Μάρτιν Σορτ έχει προκαλέσει ανησυχία στους οικείους του, αφού δυσκολεύεται να διαχειριστεί την απώλεια της κόρης του. «Ο Μάρτιν λάτρευε την Κάθριν. Ήταν τα πάντα για εκείνον, οπότε είναι φυσικό να βρίσκεται σε μεγάλη αναστάτωση και να δυσκολεύεται να επεξεργαστεί όσα συνέβησαν», είχε αναφέρει πριν από μερικές εβδομάδες στο Radar Online άτομο από το περιβάλλον του. 

Η ίδια πηγή είχε σημειώσει πως ο ηθοποιός ήταν ενήμερος για τα ψυχολογικά η κόρη του αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, αλλά όχι σε τόσο σοβαρό βαθμό: «Είναι κάτι σοκαριστικό και αδιανόητο για εκείνον. Έχει γκρεμίσει τον κόσμο του».

Στο πλευρό του Μάρτιν Σορτ βρίσκονται οι φίλοι, οι οποίοι όμως ανησυχούν για τον αντίκτυπο που έχει ο θάνατος του παιδιού του: «Αυτή τη στιγμή έχει απομονωθεί και προσπαθεί να διαχειριστεί τις πρακτικές διαδικασίες, ενώ βρίσκεται δίπλα στα δύο υιοθετημένα αδέλφια της Κάθριν», είχε προσθέσε η πηγή που είχε μιλήσει στο Radar Online.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης