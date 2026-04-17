Βαλ Κίλμερ: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του «As Deep as the Grave» με AI εκδοχή του εκλιπόντος ηθοποιού
Στο CinemaCon παρουσιάστηκε το πρώτο υλικό της ταινίας που «ζωντανεύει» ψηφιακά τον εκλιπόντα ηθοποιό με τη σύμφωνη γνώμη της οικογένειάς του
Το τρέιλερ του «As Deep as the Grave» με την AI εκδοχή του Βαλ Κίλμερ δόθηκε στη δημοσιότητα.
Στο επίκεντρο του CinemaCon βρέθηκε η παρουσίαση του τρέιλερ για το γουέστερν, στο οποίο εμφανίζεται για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη μια ψηφιακά δημιουργημένη εκδοχή του εκλιπόντος ηθοποιού, με τη συγκατάθεση της οικογένειάς του.
Σύμφωνα με τον Guardian, ο Κίλμερ είχε επιλεγεί για τον ρόλο του πατέρα Φίνταν πριν από τον θάνατό του, την 1η Απριλίου του 2025, σε ηλικία 65 ετών. Ωστόσο, λόγω καθυστερήσεων στην παραγωγή, δεν πρόλαβε να γυρίσει καμία σκηνή. Οι δημιουργοί του φιλμ συνεργάστηκαν με την οικογένειά του και ιδιαίτερα την κόρη του Μερσέντες και μέσω τεχνητής νοημοσύνης αναπαρήγαγαν ψηφιακά τόσο την εικόνα όσο και τη φωνή του.
Δείτε το τρέιλερ
Ο Βαλ Κίλμερ, ο οποίος είχε διαγνωστεί με καρκίνο στον φάρυγγα το 2014 και είχε υποβληθεί σε θεραπείες και τραχειοστομία, είχε χρησιμοποιήσει ξανά την τεχνητή νοημοσύνη για τη σύντομη εμφάνισή του στο «Top Gun: Maverick».
Στο «As Deep As the Grave» υποδύεται έναν καθολικό ιερέα με βαθιές πνευματικές ρίζες στους Ιθαγενείς Αμερικανούς. Το τρέιλερ δείχνει ότι ο ρόλος του εκτείνεται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, με τον χαρακτήρα να εμφανίζεται τόσο ως νεαρός άντρας όσο και ως ηλικιωμένη, σχεδόν απόκοσμη φιγούρα. Σε μία από τις τελευταίες σκηνές, απευθύνεται σε ένα παιδί λέγοντας: «Μην φοβάσαι τους νεκρούς και μην φοβάσαι ούτε εμένα».
Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος Κέρτε Βόρχες επιβεβαίωσε ότι ο χαρακτήρας του Κίλμερ εμφανίζεται για περισσότερο από μία ώρα στην ταινία. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Τομ Φέλτον, Άμπιγκεϊλ Μπρέσλιν και Άμπιγκεϊλ Λόρι. Η ταινία βασίζεται στην πραγματική ιστορία των αρχαιολόγων Αν και Έρλ Μόρις και στις ανασκαφές τους στο Canyon de Chelly στην Αριζόνα, με στόχο την ανάδειξη της ιστορίας των Ναβάχο.
Ο σκηνοθέτης είχε δηλώσει στο Variety ότι το σενάριο είχε σχεδιαστεί σε μεγάλο βαθμό γύρω από τον Βαλ Κίλμερ, συνδέοντας τον ρόλο με την καταγωγή του και τη σχέση του με τη νοτιοδυτική Αμερική. Μετά τον θάνατό του, όπως ανέφερε, η οικογένειά του τόνιζε τη σημασία που είχε η ταινία για εκείνον.
