Αλέξανδρος μετά την εξομολόγησή του για την Αριάδνη στο Survivor: Δεν έχω ντραπεί ξανά τόσο στη ζωή μου
Στο συμβούλιο του νησιού ο παίκτης των «Επαρχιωτών» μοιράστηκε το ενδιαφέρον του για το μέλος της αντίπαλης ομάδας
Ντροπή ένιωσε ο Αλέξανδρος Τσιλιμίγκρας, βρισκόμενος στο επίκεντρο στο συμβούλιο του νησιού. Έχοντας πληροφορηθεί ο Γιώργος Λιανός ότι ο παίκτης των «Επαρχιωτών» ενδιαφέρεται για κάποια από τις συμμετέχουσες στο Survivor, έκανε μία αναφορά προς το πρόσωπό του. Εκείνος τότε εξήγησε πως πρόκειται για την Αριάδνη Δημητρέλου. Όσα εκτυλίχθηκαν, σχολίασε, τον έκαναν να ντραπεί, αλλά και να γελάσει.
Όπως είπε στο ριάλιτι επιβίωσης, την Τρίτη 24 Μαρτίου: «Πανελλαδικώς λοιπόν χυλοπιτίτσα στο συμβούλιο. Ο Λιανός έκανε μία απίστευτη πάσα και εγώ δεν το περίμενα. Είχα μείνει παγωτό. Έγινα κόκκινος, έτοιμος να μπω στην κόκκινη ομάδα ήμουν. Είμαι 31 χρονών και δεν έχω ξαναντραπεί έτσι στη ζωή μου. Ήμουν μπροστά στην κόκκινη ομάδα, την μπλε και όλη την Ελλάδα. Δεν μπορούσα να πω τίποτα. Δεν μπορούσα καν να την κοιτάξω την κοπέλα στα μάτια και να της μιλήσω. Και η ίδια ντράπηκε».
Ακολούθως, διευκρίνισε πως δεν γνώριζε ότι η Αριάδνη βρίσκεται σε σχέση. «Τα παιδιά με ενημέρωσαν από τα συμφραζόμενα ότι έχει κάτι που την περιμένει έξω, κάτι που εγώ δεν το γνώριζα. Συγγνώμη αν την έφερα σε δύσκολη θέση. Στους δύο τρίτος δεν χωρεί και ο Τσιλιμίγκρας αποχωρεί», επισήμανε.
Κλείνοντας, τόνισε πως, αν και ντράπηκε, απόλαυσε τη στιγμή: «Χθες για μένα ήταν το πιο ωραίο συμβούλιο. Είχε πολλή πλάκα. Μου άρεσε το καλαμπούρι που κάναμε. Ελπίζω να γελάσει και ο κόσμος με αυτό».
