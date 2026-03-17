Ο Αντώνης Νικολόπουλος αποχώρησε οικειοθελώς από το Survivor: Δυστυχώς δεν υπάρχει δεύτερη επιλογή
GALA
Survivor Αποχώρηση Οικειοθελής αποχώρηση

Ο παίκτης της μπλε ομάδας πήρε την απόφαση να φύγει λόγω προβλήματος υγείας

Οικειοθελώς αποχώρησε ο Αντώνης Νικολόπουλος από το Survivor, σημειώνοντας πως δεν είχε δεύτερη επιλογή και πως η λύση αυτή ήταν μονόδρομος.

Στο επεισόδιο που προβλήθηκε τη Δευτέρα 16 Μαρτίου ο παίκτης της μπλε ομάδας εξήγησε πως λόγω ενός προβλήματος με το οποίο διαγνώστηκε στο γόνατό του, δεν θα μπορέσει να συνεχίσει, παρόλο που η συμμετοχή του στο ριάλιτι επιβίωσης ήταν κάτι που ήθελε πάρα πολύ και περνούσε πολύ όμορφα με τους συμπαίκτες του.

Ο Αντώνης Νικολόπουλος είπε συγκινημένος για την απόφασή του: «Θέλω να πω κάτι στα παιδιά και να το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Από δω και στο εξής, το βιβλίο της ζωής σας θα έχει ένα κεφάλαιο που λέγεται Survivor. Η δική μου η ψυχή μέσα σε αυτό το διάστημα που είμαι εδώ, έχει γεμίσει με πάρα πολύ όμορφα πράγμα. Δυστυχώς έχω το πρόβλημα στο γόνατό μου, διαγνώστηκα με μία χονδροπάθεια και θα χρειαστεί να αποσυρθώ από το παιχνίδι. Δεν θα μπορέσω να συνεχίσω. Είναι κάτι που με θλίβει πάρα πολύ. Ήταν κάτι το οποίο το ήθελα πάρα πολύ και με γέμισε όταν πάτησα το πόδι μου στο νησί και μέρα με τη μέρα με όλες τις προσωπικότητες που έχω γνωρίσει σε βάθος αλλά και με όσους δεν ξέρω τόσο καλά, έχω δεθεί σε κάποιο ποσοστό. Έχω περάσει πάρα πολύ όμορφα. Με στενοχωρεί και με θλίβει όλο αυτό που έχει γίνει. Έχω έναν κόμπο στο λαιμό αυτή τη στιγμή και δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα».

Δείτε το βίντεο


Στη συνέχεια ο Γιώργος Λιανός τον ρώτησε αν είναι σίγουρος για την τελική απόφασή του, με τον Αντώνη Νικολόπουλο να του απαντά: «Δυστυχώς δεν υπάρχει δεύτερη επιλογή. Η απόφαση έχει παρθεί. Δεν υπάρχει πισωγύρισμα. Δυστυχώς θα αποχωρήσω από το παιχνίδι» και στη συνέχεια αγκάλιασε τους παίκτες της ομάδας του, τους αποχαιρέτησε και αποχώρησε.
Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης