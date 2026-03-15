Χρήστος Σπανός: Όταν έφυγε ο πατέρας μου ένιωσα ορφανός, δεν τα πάω καλά με τις απώλειες
Για τον θάνατο του πατέρα του μίλησε ο Χρήστος Σπανός, επισημαίνοντας πως αισθάνθηκε ορφανός όταν τον έχασε και η ψυχοθεραπεία ήταν αυτή που τον βοήθησε να σταθεί ξανά στα πόδια του.
Ο ηθοποιός μίλησε ακόμη για τη συνεργασία με την κόρη του, Μαρίνα Σπανού, και τη σχέση με τη σύζυγό του. Παράλληλα, απάντησε και για τα αρνητικά σχόλια στα social media στη συνέντευξη που έδωσε το Σάββατο 14 Μαρτίου στην εκπομπή «Weekend Live».
Ο Χρήστος Σπανός ανέφερε αρχικά για την απώλεια του πατέρα του: «Η πιο σημαντική περίοδος, που με βοήθησε η ψυχοθεραπεία, ήταν όταν έφυγε ο πατέρας μου. Εκεί ένιωσα ορφανός. Φεύγει ένας γονιός… Εκεί νομίζω πως η ψυχοθεραπεία με βοήθησε πάρα πολύ. Με βοήθησε να σταθώ στα πόδια μου. Κουβαλάς τον άνθρωπο μέσα σου, με τον δικό σου τρόπο και συνεχίζεις. Δεν είναι εύκολες οι απώλειες. Εγώ γενικά με τις απώλειες έχω μεγάλο θέμα».
Για τη συνεργασία με την κόρη, δήλωσε σε άλλο σημείο: «Σίγουρα υπάρχει φωτιά, γιατί όταν πάω να πω κάτι, μπορεί να σκέφτεται ότι "το λέει ο μπαμπάς" και όχι ο συνεργάτης. Όσο περνάει ο καιρός είναι πιο εύκολα τα πράγματα, είναι ωραία. Αυτό που μας κρατάει είναι ότι έχουμε και ίδια αισθητική και έχουμε πολλή αγάπη ο ένας για τον άλλον».
Για την ευκολία με την οποία ανώνυμα γράφουν αρνητικά σχόλια στα social media, ο ηθοποιός επισήμανε: «Δυστυχώς είναι η μάστιγα της εποχής. Κάποιοι πίσω από την ανωνυμία τους θέλουν να πετάξουν κάτι άσχημο. Αυτό ποτέ δεν έχω καταλάβει γιατί γίνεται».
Τέλος, όσον αφορά στον χρόνο που περνά με τη σύζυγό του καθώς η κόρη τους μεγάλωσε, ο ηθοποιός είπε: «Ξαναθυμάσαι γιατί ερωτεύτηκες αυτόν τον άνθρωπο και γιατί τον αγαπάς. Είναι δύσκολο να κρατηθεί μία σχέση τόσα χρόνια. Εδώ και οι φιλικές σχέσεις είναι δύσκολες. Ξέρεις, γιατί ο έρωτας τελειώνει σε λίγο, δεν κρατάει πάρα πολύ. Οπότε αυτό αν δεν περάσει σε αγάπη πραγματική και κάποια στιγμή να βλέπεις τον άνθρωπο σου και να λες "ναι, τον αγαπάω"...».
