Η υποψήφια για Όσκαρ Ελ Φάνινγκ άνοιξε λογαριασμό στο Only Fans για να προετοιμαστεί για τον νέο της ρόλο
GALA
Η σειρά Margo’s Got Money Troubles ακολουθεί μια νεαρή γυναίκα που αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες

5 ΣΧΟΛΙΑ
Λογάριασμο στο Only Fans δημιούργησε η Ελ Φάνινγκ προκειμένου να προετοιμαστεί κατάλληλα για τον τελευταίο της ρόλο. Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός πρωταγωνιστεί στη σειρά Margo's Got Money Troubles και σε δηλώσεις της στο PEOPLE κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας στο SXSW Film & TV Festival αποκάλυψε τα μυστικά πίσω από την προετοιμασία της.

«Υπήρχαν πολλά πράγματα», ανέφερε αρχικά. «Προφανώς χρησιμοποιώ το Instagram και το TikTok, οπότε έριξα μια ματιά και σε αυτά. Επίσης, χρειάστηκε να εξερευνήσουμε λίγο και το OnlyFans. Δημιουργήσαμε έναν λογαριασμό για το δωμάτιο των σεναριογράφων, αλλά και για μένα, ώστε να μπορώ να δω πώς λειτουργεί η πλατφόρμα», εξήγησε στη συνέχεια.

Η σειρά Margo’s Got Money Troubles, η οποία βασίζεται στο ομώνυμο μπεστ σέλρρ μυθιστόρημα της Ρούφι Θορπ, ακολουθεί τη Μάργκο, μια νεαρή γυναίκα που αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες αφού εγκαταλείπει το κολέγιο για να μεγαλώσει το νεογέννητο παιδί της.

Η επίδοξη συγγραφέας στρέφεται για βοήθεια στη μητέρα της Σέιν Μιλέ (Μισέλ Φάιφερ), πρώην σερβιτόρα σε κατάστημα Hooters, αλλά και στον πατέρα της Τζινξ Μιλέ (Νικ Όφερμαν), έναν πρώην επαγγελματία παλαιστή.

Η σειρά, που αποτελείται από οκτώ επεισόδια και θα προβληθεί από το Apple TV, δημιουργήθηκε από τον Ντέιβιντ Ε. Κέλι, σύζυγο της Μισέλ Φάιφερ, ενώ στο καστ συμμετέχει και η Νικόλ Κίντμαν. Το καστ συμπληρώνουν οι Θαντέα Γκράχαμ, Μάρσια Γκέι Χάρντεν, Γκρεγκ Κινίαρ, Μάικλ Ανγκαράνο, Ρίκο Νάστι και Λίντσεϊ Νόρμινγκτον.
Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

