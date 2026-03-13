Η υποψήφια για Όσκαρ Ελ Φάνινγκ άνοιξε λογαριασμό στο Only Fans για να προετοιμαστεί για τον νέο της ρόλο
Η σειρά Margo's Got Money Troubles ακολουθεί μια νεαρή γυναίκα που αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες
Λογάριασμο στο Only Fans δημιούργησε η Ελ Φάνινγκ προκειμένου να προετοιμαστεί κατάλληλα για τον τελευταίο της ρόλο. Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός πρωταγωνιστεί στη σειρά Margo's Got Money Troubles και σε δηλώσεις της στο PEOPLE κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας στο SXSW Film & TV Festival αποκάλυψε τα μυστικά πίσω από την προετοιμασία της.
«Υπήρχαν πολλά πράγματα», ανέφερε αρχικά. «Προφανώς χρησιμοποιώ το Instagram και το TikTok, οπότε έριξα μια ματιά και σε αυτά. Επίσης, χρειάστηκε να εξερευνήσουμε λίγο και το OnlyFans. Δημιουργήσαμε έναν λογαριασμό για το δωμάτιο των σεναριογράφων, αλλά και για μένα, ώστε να μπορώ να δω πώς λειτουργεί η πλατφόρμα», εξήγησε στη συνέχεια.
Η σειρά Margo’s Got Money Troubles, η οποία βασίζεται στο ομώνυμο μπεστ σέλρρ μυθιστόρημα της Ρούφι Θορπ, ακολουθεί τη Μάργκο, μια νεαρή γυναίκα που αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες αφού εγκαταλείπει το κολέγιο για να μεγαλώσει το νεογέννητο παιδί της.
Η επίδοξη συγγραφέας στρέφεται για βοήθεια στη μητέρα της Σέιν Μιλέ (Μισέλ Φάιφερ), πρώην σερβιτόρα σε κατάστημα Hooters, αλλά και στον πατέρα της Τζινξ Μιλέ (Νικ Όφερμαν), έναν πρώην επαγγελματία παλαιστή.
Η σειρά, που αποτελείται από οκτώ επεισόδια και θα προβληθεί από το Apple TV, δημιουργήθηκε από τον Ντέιβιντ Ε. Κέλι, σύζυγο της Μισέλ Φάιφερ, ενώ στο καστ συμμετέχει και η Νικόλ Κίντμαν. Το καστ συμπληρώνουν οι Θαντέα Γκράχαμ, Μάρσια Γκέι Χάρντεν, Γκρεγκ Κινίαρ, Μάικλ Ανγκαράνο, Ρίκο Νάστι και Λίντσεϊ Νόρμινγκτον.
Elle Fanning Reveals She Created an OnlyFans Account to Prep for Her Latest Role (Exclusive) https://t.co/zss7jbuzRk— People (@people) March 13, 2026
