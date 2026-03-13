Η Τζένιφερ Άνιστον για τη νέα φάση της ζωής της: Νιώθω πραγματικά πολύ καλά
Η Τζένιφερ Άνιστον για τη νέα φάση της ζωής της: Νιώθω πραγματικά πολύ καλά
Η ηθοποιός μίλησε για την προσωπική της ισορροπία και αναφέρθηκε στις πιέσεις που δέχονται οι γυναίκες
Την προσωπική ισορροπία που έχει βρει στη ζωή της και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το πέρασμα του χρόνου περιέγραψε η Τζένιφερ Άνιστον σε πρόσφατη συνέντευξή της.
Η 57χρονη ηθοποιός μίλησε στο E! News για τη νέα φάση της ζωής της, σημειώνοντας ότι αισθάνεται αισιόδοξη και επικεντρώνεται στην προσωπική της ευημερία. «Νιώθω υπέροχα σε αυτή τη φάση της ζωής μου, νιώθω πραγματικά πολύ καλά», είπε.
Η πρωταγωνίστρια των «Friends» εξήγησε ότι προσπαθεί να επικεντρώνεται σε όσα της προσφέρουν θετική ενέργεια, παρά τις πιέσεις που μπορεί να προκύπτουν από το περιβάλλον γύρω της. «Προσπαθώ να εστιάζω στα θετικά και να μην επικεντρώνομαι τόσο στην τρέλα γύρω μας», ανέφερε. Όπως σημείωσε, αυτή τη στιγμή νιώθει ότι τα πράγματα βρίσκονται σε μια καλή ισορροπία. «Τα πράγματα είναι όσο καλά μπορούν να είναι σε αυτή τη φάση», είπε.
Η ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στο ζήτημα της ηλικίας και στις κοινωνικές πιέσεις που δέχονται οι γυναίκες για την εμφάνισή τους: «Ο κόσμος μου θυμίζει ότι η γήρανση είναι κάτι υπαρκτό. Είναι κάτι που μου υπενθυμίζεται μέσα από τα μηνύματα της κοινωνίας», είπε και παραδέχτηκε ότι αυτή η πίεση μπορεί να είναι δύσκολη. «Δεν είναι ευχάριστο. Υπάρχει σίγουρα μια συνειδητοποίηση ότι το σώμα σου αλλάζει».
Πλέον, όπως εξήγησε, προσπαθεί να αντιμετωπίζει το θέμα διαφορετικά. «Κοιτάζω τη γήρανση με το ερώτημα: πώς μπορώ να διατηρήσω την υγεία μου — σωματικά, ψυχικά και πνευματικά — όσο καλύτερα μπορώ», επισήμανε, προσθέτοντας ότι ελπίζει να μεγαλώνει «όσο πιο όμορφα γίνεται».
Η 57χρονη ηθοποιός μίλησε στο E! News για τη νέα φάση της ζωής της, σημειώνοντας ότι αισθάνεται αισιόδοξη και επικεντρώνεται στην προσωπική της ευημερία. «Νιώθω υπέροχα σε αυτή τη φάση της ζωής μου, νιώθω πραγματικά πολύ καλά», είπε.
Η πρωταγωνίστρια των «Friends» εξήγησε ότι προσπαθεί να επικεντρώνεται σε όσα της προσφέρουν θετική ενέργεια, παρά τις πιέσεις που μπορεί να προκύπτουν από το περιβάλλον γύρω της. «Προσπαθώ να εστιάζω στα θετικά και να μην επικεντρώνομαι τόσο στην τρέλα γύρω μας», ανέφερε. Όπως σημείωσε, αυτή τη στιγμή νιώθει ότι τα πράγματα βρίσκονται σε μια καλή ισορροπία. «Τα πράγματα είναι όσο καλά μπορούν να είναι σε αυτή τη φάση», είπε.
Η ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στο ζήτημα της ηλικίας και στις κοινωνικές πιέσεις που δέχονται οι γυναίκες για την εμφάνισή τους: «Ο κόσμος μου θυμίζει ότι η γήρανση είναι κάτι υπαρκτό. Είναι κάτι που μου υπενθυμίζεται μέσα από τα μηνύματα της κοινωνίας», είπε και παραδέχτηκε ότι αυτή η πίεση μπορεί να είναι δύσκολη. «Δεν είναι ευχάριστο. Υπάρχει σίγουρα μια συνειδητοποίηση ότι το σώμα σου αλλάζει».
Πλέον, όπως εξήγησε, προσπαθεί να αντιμετωπίζει το θέμα διαφορετικά. «Κοιτάζω τη γήρανση με το ερώτημα: πώς μπορώ να διατηρήσω την υγεία μου — σωματικά, ψυχικά και πνευματικά — όσο καλύτερα μπορώ», επισήμανε, προσθέτοντας ότι ελπίζει να μεγαλώνει «όσο πιο όμορφα γίνεται».
