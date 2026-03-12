MasterChef: Η ανακοίνωση των κριτών αιφνιδίασε τους διαγωνιζόμενους - «Είχαμε κάνει σενάρια στο μυαλό μας»

Στη συνέχεια, ο Σωτήρης Κοντιζάς διευκρίνισε τον τρόπο με τον οποίο θα εξελίσσονται οι επόμενες αναμετρήσεις: «Μετά από κάθε δοκιμασία εμείς δοκιμάζουμε και κρίνουμε. Ανακοινώνουμε επί τόπου ποια μπριγάδα έχει κερδίσει τη συγκεκριμένη μονομαχία και έχει πάρει τον πόντο. Αυτό σημαίνει ότι η μπριγάδα που θα κερδίσει πρώτη τέσσερις μονομαχίες θα είναι και η νικήτρια».

Ανατροπή στην εξέλιξη του διαγωνισμού επιφύλασσε το νέο επεισόδιο του MasterChef , καθώς οι κριτές ανακοίνωσαν στους παίκτες τα επόμενα βήματα του μαγειρικού ριάλιτι, αιφνιδιάζοντάς τους.Όπως έγινε γνωστό, σύντομα οι διαγωνιζόμενοι θα μετακομίσουν στο ίδιο σπίτι, επομένως θα συγκατοικούν, συνεχίζοντας ωστόσο να βρίσκονται αντιμέτωποι στην κουζίνα μέσα από τις επόμενες μαγειρικές δοκιμασίες. Λεωνίδας Κουτσόπουλος , απευθυνόμενος στους παίκτες, εξήγησε τη νέα φάση του διαγωνισμού: «Αυτή θα είναι η τελευταία δοκιμασία πριν την ένωση, πριν μετακομίσετε όλοι μαζί για να συγκατοικήσετε. Παρόλο που θα συγκατοικείτε, θα είστε μαγειρικοί αντίπαλοι. Κάθε μέρα θα συγκρούεστε μαγειρικά, μέχρι να φτάσουμε στη μητέρα των μαχών για να δούμε ποια μπριγάδα θα επικρατήσει». Η ανακοίνωση προκάλεσε έκπληξη στους συμμετέχοντες, με τον Γιώργο από την κόκκινη μπριγάδα να παραδέχεται: «Χαμός. Πραγματικά χαμός, δηλαδή δεν το περιμέναμε με τίποτα. Είχαμε κάνει σενάρια στο μυαλό μας, είχαμε πει για “τοίχο” και για χίλια δυο αλλά αυτό δεν το περιμέναμε».