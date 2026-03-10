Ορφέας Αυγουστίδης: Με τους γονείς μου έχουμε πάψει να κρίνουμε ο ένας τον άλλον

Κλείσιμο

Ο Ορφέας Αυγουστίδης είναι γιος της Μαρίας Τζομπανάκη και του Ντίνου Αυγουστίδη, οι οποίοι γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της σειράς «Το γυμνό κορίτσι», παντρεύτηκαν στις αρχές του 1985, αλλά χώρισαν το 1998. Σε συνέντευξη που είχε δώσει ο ηθοποιός το 2024 στην εκπομπή «Στούντιο 4» είχε μιλήσει για τη σχέση που έχουν διατηρήσει οι τρεις τους μετά το διαζύγιο.«Παρόλο που η οικογένειά μου μέσα στα χρόνια "έσπαγε", στην αρχή ήμασταν τρεις, μετά έγιναν δύο δύο, ήμασταν αλλιώς. Όλα αυτά τα χρόνια όμως, έχουμε προσπαθήσει να είμαστε μαζί και να κρατάμε τον όρο οικογένεια. Κάνουμε όλοι μαζί παρέα, είχα το άρωμα της οικογένειας. Τώρα έχω τη δική μου οικογένεια και θα ήθελα να περάσει και στο παιδί μου η ουσία αυτούς του πράγματος», είχε πει.