Ορφέας Αυγουστίδης: Με τους γονείς μου έχουμε πάψει να κρίνουμε ο ένας τον άλλον
Απλώς απολαμβάνουμε ο ένας τον άλλον, συμπλήρωσε ο ηθοποιός
Για τους γονείς του μίλησε ο Ορφέας Αυγουστιδής, επισημαίνοντας πως έχουν επιλέξει να μην ασκούν κριτική ο ένας στον άλλον πλέον και να απολαμβάνουν την μεταξύ τους παρέα.
Ο ηθοποιός βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας 9 Μαρτίου στην πρεμιέρα της ταινίας «Τελευταία Κλήση» στην οποία πρωταγωνιστεί και μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star ανέφερε πως η μητέρα του, Μαρία Τζομπανάκη, ήταν επίσης εκεί για να τον θαυμάσει, ενώ ο πατέρας του ήταν στο σπίτι του με την αδερφή του.
Ο Ορφέας Αυγουστίδης είπε χαρακτηριστικά όταν ρωτήθηκε ποιος από τους δύο γονείς του είναι πιο αυστηρός κριτής: «Κανείς δεν είναι αυστηρός κριτής. Έχουμε πάψει να κρίνουμε ο ένας τον άλλον και απλώς απολαμβάνουμε ο ένας τον άλλον».
Ο Ορφέας Αυγουστίδης είναι γιος της Μαρίας Τζομπανάκη και του Ντίνου Αυγουστίδη, οι οποίοι γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της σειράς «Το γυμνό κορίτσι», παντρεύτηκαν στις αρχές του 1985, αλλά χώρισαν το 1998. Σε συνέντευξη που είχε δώσει ο ηθοποιός το 2024 στην εκπομπή «Στούντιο 4» είχε μιλήσει για τη σχέση που έχουν διατηρήσει οι τρεις τους μετά το διαζύγιο.
«Παρόλο που η οικογένειά μου μέσα στα χρόνια "έσπαγε", στην αρχή ήμασταν τρεις, μετά έγιναν δύο δύο, ήμασταν αλλιώς. Όλα αυτά τα χρόνια όμως, έχουμε προσπαθήσει να είμαστε μαζί και να κρατάμε τον όρο οικογένεια. Κάνουμε όλοι μαζί παρέα, είχα το άρωμα της οικογένειας. Τώρα έχω τη δική μου οικογένεια και θα ήθελα να περάσει και στο παιδί μου η ουσία αυτούς του πράγματος», είχε πει.
