Γιώργος Καραμίχος για τον λόγο που έφυγε από την Αμερική: Το ζήτησε ο γιος μου, έκαναν στο σχολείο άσκηση πώς θα αντιμετωπίσουν κάποιον με όπλο

Σχετικά με την κόρη του, ο Γιώργος Καραμίχος τόνισε: « Η κόρη μου ζει στην ιδανική χώρα για έναν άνθρωπο, στη Δανία, που είναι εντελώς διαφορετική τόσο από την Αμερική όσο και από την Ελλάδα. Δουλεύει εκεί και κλείνει τα 28 τον Απρίλιο. Εγώ έγινα πατέρας στα 24 και μετά ξανά στα 40 ».

Στη μετακόμισή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρθηκε ο Γιώργος Καραμίχος , εξηγώντας ότι η απόφαση του γιου του να μείνουν στην Ελλάδα επηρεάστηκε από τις ασκήσεις ασφαλείας που πραγματοποιούσαν στο σχολείο στην Αμερική για ενδεχόμενο περιστατικό απειλής με όπλο.Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Τρίτη 10 Μαρτίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τους λόγους που τον οδήγησαν να αφήσει τη ζωή του στις ΗΠΑ και να επιστρέψει μόνιμα στην Ελλάδα.Όπως είπε ζητήματα ασφάλειας και ψυχικής ηρεμίας του γιου του μπήκαν σε προτεραιότητα: «Επέστρεψα στην Ελλάδα, πρώτα από όλα εξαιτίας της πανδημίας. Είχα μια πρόταση για δουλειά εδώ με τον "Ήλιο", ενώ οι τρεις δουλειές που είχα στην Αμερική είχαν παγώσει. Στη σχολή που δίδασκα μπορούσα να συνεχίσω online, οπότε όπου κι αν ήμουν, μπορούσα να διδάσκω. Ήρθαμε αρχικά για το καλοκαίρι και τελικά ο γιος μου αρνήθηκε να φύγει, καθώς έπρεπε να τον γράψουμε σε σχολείο εδώ και ξεκίνησε το δεύτερο lockdown. Στο πρώτο lockdown ήμασταν στο Λος Άντζελες και στο δεύτερο στην Ελλάδα. Οι πτήσεις ακυρώνονταν συνεχώς λόγω κορονοϊού και έτσι τον γράψαμε στο σχολείο εδώ. Τότε ο ίδιος είπε: ‘Δεν γυρίζω πίσω στην Αμερική’. Είναι τρομακτικό για ένα παιδί εκεί, γιατί κάθε δύο μήνες στο σχολείο κάνουν άσκηση για το πώς θα αντιμετωπίσουν έναν εισβολέα με όπλο».